La vincita improvvisa ha letteralmente travolto la sua famiglia. Ora spenderà tutto per loro, per non fargli mancare nulla.

La straordinaria vicenda arriva da Vancouver dove un uomo è riuscito a portare a casa la considerevole somma di 125mila dollari al Gratta e vinci. L’emozione e l’entusiasmo per la vittoria sono state difficili da contenere per il generoso padre di famiglia che ha già annunciato che provvederà con quei soldi alla crescita dei suoi cari figli. Niente dovrà mancare loro a cominciare da una solida educazione che li aiuterà nelle fasi della vita.

Frankis Christurasa è stato letteralmente travolto dall’entusiasmo scaturito dalla vincita al Gratta e vinci. 125mila dollari. Grazie ad un biglietto Super Money Multiplier Scratch and Win acquistato dall’uomo insieme a sua figlia a Vancouver. La ragazza ha raccontato alla B.C Lottery di aver grattato il suo biglietto e dopo, quando ha visto comparire quei simboli vincenti ha controllato il risultato su internet, assicurandosi di aver ben compreso le regole del gioco.

Gratta e vinci: “Mi tremavano le mani” ha dichiarato la ragazza quando ha scoperto della vincita

La giovane ha proseguito il suo racconto dichiarando di aver letteralmente perso la calma nel momento in cui ha scoperto di aver vinto tutti quei soldi. Le mani gli tremavano e non riusciva a realizzare cosa gli stesse capitando proprio in quel momento. Sua figlia ha comunicato la vincita al genitore al suo ritorno a casa raccontando poi la reazione dell’uomo quasi incredulo davanti a quello che stava capitando a lui ed alla sua famiglia.

L’uomo avrebbe poi dichiarato di voler mettere da parte la sua metà della vincita per l’istruzione dei suoi figli, solo in questo modo avrà davvero utilizzato nel modo giusto quella fortuna piovutagli all’improvviso dal cielo. 125mila dollari non rappresentano certo una cifra che ti cambia la vita, ma possono rappresentare una solida base di partenza per investire, di fatto sul futuro dei propri figli.

Una nuova famiglia baciata dalla dea fortuna, una nuova famiglia che si è vista ad un tratto proiettata verso uno scenario inaspettato. Soldi, tanti soldi che sapranno rendere, ci si augura, più tranquillo il proprio futuro.