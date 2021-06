Due premi davvero straordinarie per due storie che hanno letteralmente commosso l’intera popolazione locale.

Due biglietti Gratta e vinci per due storie che hanno letteralmente commosso gli Stati Uniti, due vincite da un milione di euro per due donne, due madri, letteralmente esplose di gioia dopo aver compreso cosa stesse accadendo. La Florida brinda alla vincita delle due donne, alle cifre da capogiro che riceveranno grazie ad un biglietto fortunato al Gratta e vinci, alla scelta di pensare per prima cosa alle proprie famiglie ed ai propri figli.

La prima vincita ha avuto come protagonista Wanda Brana, 55enne di Tampa, che ha scoperto di aver conquistato il premio da 1 milione di euro al concorso a premi “Luck”. La donna, cosi come in suo pieno diritto ha scelto di avere a disposizione subito la cifra forfettaria del premio, pari a 760mila dollari, al posto dei versamenti periodici che si può, in ogni caso scegliere di ricevere in alternativa, senza rinunciare a parte del premio.

Gratta e vinci, la fortuna premia due dolci mamme: il secondo caso in Florida

L’altra storia di biglietto Gratta e vinci che ti cambia la vita e ti consegna un super premio da 1 milione di dollari vede come protagonista la 36enne Sheena Nellon che cosi come l’altra fortunata vincitrice ha scelto di prendere il premio forfettario da 770mila dollari ed escludere quindi la possibilità del versamento periodico. Due donne, due mamme che hanno per prima cosa parlato dei propri figli e di quello che faranno per loro con i soldi della vincita.

La casa in affitto che ora potrà finalmente essere acquistati, i pochi dollari spesi per il biglietto vincente, la possibilità di offrire una nuova vita ai propri figli ed a tutta la propria famiglia. Questo al centro delle dichiarazioni delle due donne, travolte, come non mai dagli eventi che la vita ha riservato per loro. La certezza che tutto per il futuro potrà cambiare, che potrebbero non esserci più difficoltà, stenti o preoccupazioni.

La loro vita da oggi è cambiata, certo non hanno vinto milioni e milioni di dollari, ma hanno vinto abbastanza per affrontare con maggiore serenità quello che verrà da domani in poi. La fortuna ha voluto loro sorridere e di certo, le due donne, faranno altrettanto per moltissimo tempo ancora.