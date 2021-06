Ancora una vincita ancora una strabiliante combinazione di numeri assolutamente perfetta. Il bottino è davvero strabiliante.

Una vincita davvero eccezionale arrivata con una combinazione altrettanto eccezionale di numeri imbeccata a Matera. 450 mila euro, questa la cifra che il “5Stella” del concorso SuperEnalotto – SuperStar n°67 ha voluto regalare al fortunato vincitore. Premi assai gustosi anche per due “4Stella” da 35mila euro e per i dodici 5 da circa 18 mila euro. I cinque con stella e senza sono stati centrati in provincia di Matera, presso il “Bar Nonna Margherita”. In paese, come spesso succede in queste occasioni è subito iniziata la caccia al vincitore.

Il grande concorso ha regalato una vincita davvero eccezionale ai fortunati vincitori che con molta probabilità non hanno creduto ai propri occhi. Certo non parliamo di cifre pazzesche come quella che ha riguardato il 6 centrato a Montappone, nelle Marche, da ben 156 milioni di euro, ma di importi che comunque possono rendere felici e molti i fortunati giocatori capaci di conquistarli. Il paese è stato chiaramente travolto dall’eccitazione e dalla gioia del momento, in attesa di scoprire chi sia la persona baciata e travolta dalla fortuna.

Superenalotto, da Nonna Margherita vinti 450 mila euro: il paese reclama il vincitore

Come sempre accade in certe situazioni, lo abbiamo visto anche a Montappone, nelle Marche con la vincita di 156 milioni di euro con il Jackpot letteralmente strappato dal fortunato vincitore, al momento ancora misterioso. Proprio li, nelle Marche si è aperto un vero e proprio caso circa la necessita secondo i cittadini del piccolo comune che il vincitore aiuti in qualche modo il suo territorio, magari provvedendo a costruire qualche struttura mancante o andando ad intervenire in altri campi.

Il sindaco in persona aveva espressamente richiesto al costruzione di una casa di riposo, evidentemente mancante in paese. Il vincitore non ha ancora svelato il suo nome, e teoricamente potrebbe farlo mai. Il titolare della ricevitoria fortunata ha dichiarato di averlo sentito al telefono e di aver ricevuto la promessa di una degna ricompensa.

A Matera, anche li, si cerca il vincitore, e forse, anche li qualcuno spera di essere ricompensato, per quello che potrebbe essere ritenuto giusto, nella misura più opportuna, chissà cosa succederà davvero, a Montappone come a Matera.