Il Superenalotto continua a regalare emozioni, ma anche tanti soldi. Vediamo chi festeggia anche dopo l’ultima estrazione.

Il Superenalotto continua ad emozionare gli scommettitori italiani, e continua a regalare soldi, tanti soldi. Il jackpot super milionario da 156 milioni è stato già ritirato da un fortunato giocatore marchigiano, ma il montepremi resta di tutto rispetto: 37.600.000 € a chi indovina i 6 numeri magici. L’estrazione di ieri, sabato 5 giugno, ha regalato altre somme di tutto rispetto. Una ‘stella’ ha cambiato la vita ad un fortunato giocatore lucano.

La raccomandazione è sempre quella di non esagerare a scommettere perché sono talmente basse, anzi bassissime, le probabilità di indovinare 6 numeri su 90, che non sarà certo una giocata da 100 euro a fare meglio di una da 2 euro. Chi gioca più soldi ha davvero minime possibilità di far meglio di chi ne gioca pochi, tanto vale tentare il grande sogno senza minare le proprie risorse economiche. Il consiglio è anche quello di affidarsi sempre agli stessi numeri, per non avere rimpianti e rimorsi.

Tuttavia, come detto, si può vincere, e bene, anche senza indovinare tutti e sei i numeri. E’ quello che è successo ieri sera.

Superenalotto, Jackpot milionario: il 5Stella regala 450 mila euro ad un giocatore della Basilicata

Il jackpot ha dunque raggiunto la cifra di 37.600.000 €. La combinazione vincente del concorso di sabato 5 giugno.

53 73 75 83 84 85

Numero Jolly: 27

Numero SuperStar: 76

Superenalotto: le quote

6 punti 36.599.435,90 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 18.099,54 € 12 4 punti 352,37 € 627 3 punti 31,19 € 21.339 2 punti 6,34 € 325.770

Superenalotto: quote Superstar

5 punti + SuperStar 452.488,50 € 1 4 punti + SuperStar 35.237,00 € 2 3 punti + SuperStar 3.119,00 € 116 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.385 1 punti + SuperStar 10,00 € 9.351 0 punti + SuperStar 5,00 € 23.800

A festeggiare un giocatore di Salandra, in provincia di Matera. Ad un passo dal grande sogno, si accontenta, è un modo di dire, della bellezza di 452.488,50 €. Anche i due scommettitori che hanno indovinato il 4S non hanno certo di che lamentarsi: vincono entrambi poco più di 35 mila euro.

Ora occhi puntati all’urna per l’estrazione di martedì 8 giugno, tutti a caccia di un sogno che potrebbe stravolgere la vita. Per essere sicuri almeno di non avere perso, vi consigliamo sempre di non esagerare spendendo molti soldi per una combinazione che ha una possibilità sola su svariati milioni, di essere centrata.