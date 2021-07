Nota attrice e conduttrice italiana, ecco quanto guadagna Luisa Ranieri. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Volto particolarmente conosciuto del mondo dello spettacolo nostrano, Luisa Ranieri è una delle attrici più apprezzate. Nota anche per essere la moglie di Luca Zingaretti, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Luisa Ranieri: chi è, altezza, carriera

Nome: Luisa Ranieri

Altezza: 173 cm

Peso: 70 kg

Data di nascita: 16 dicembre 1973

Luogo di nascita: Napoli

Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, Luisa Ranieri è alta 173 cm, pesa circa 70 kg ed è del segno zodiacale del Sagittario. Nota attrice di teatro, cinema e televisione, nel 2001 ha fatto il suo debutto sul grande schermo come protagonista nel film Il principe e il pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni. Sempre nello stesso anno è protagonista del primo episodio della campagna pubblicitaria “Nestea”, dove recita l’ormai noto tormentone “Anto’, fa caldo”.

Il 2003 veste i panni di Assunta Goretti nella miniserie televisiva di Rai 1, Maria Goretti. L’anno seguente la vediamo alle prese con la miniserie in sei puntate, La omicidi; mentre nel 2004 è protagonista di Eros, nell’episodio Il filo pericoloso delle cose. Il 2005 veste i panni di Maria Callas nella miniserie Callas e Onassis, recita in Cefalonia e affianca Adriano Celentano nel programma di Rai 1, Rockpolitik.

Nel 2007 ritorna al cinema con il film di SMS – Sotto mentite spoglie, mentre l’anno successivo è su Canale 5 con le miniserie ‘O professore. Il 2009 è sul grande schermo con il film di Pupi Avati, Gli amici del bar Margherita, mentre tra il 2009 e il 2010 recita in teatro con L’oro di Napoli.

Nel 2012 conduce il programma “Amore criminale“, ovvero una trasmissione di cronaca nera in onda su Rai 3. Il l 2014 è stata la madrina del Festival del Cinema di Venezia, mentre nel 2016 vesti i panni dell’imprenditrice umbra Luisa Spagnoli. Ma non solo, nel 2018 recita, assieme a Francesco Arca, nella fiction Rai La vita promessa con la regia di Ricky Tognazzi. Nel 2021, invece, ritorna sul piccolo schermo con la serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco.

Luisa Ranieri: vita privata, marito, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Luisa Ranieri, nel 2005 ha conosciuto, sul set di Cefalonia, l’attore Luca Zingaretti. I due sono convolati a nozze il 23 giugno 2012 e dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, ovvero Emma, il 9 luglio 2011, e Bianca, il 27 luglio 2015.

A proposito della loro relazione, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a TV, Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha dichiarato: “Fin dall’inizio abbiamo cercato di tenere separati pubblico e privato. Ognuno aveva la propria carriera e io ero molto gelosa della mia. Non volevo essere ‘la donna di Zingaretti’, anche se molte, al mio posto, probabilmente avrebbero sfruttato la sua popolarità“.

Luisa Ranieri: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è possibile sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Luisa Ranieri. Vista la sua lunga carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, il marito, Luca Zingaretti, sarebbe uno degli attori italiani più pagati, con un chachet pari a ben 200 mila euro per ogni puntata de Il commissario Montalbano.

Sempre soffermandosi sui guadagni dell’attrice, inoltre, interesserà sapere che, stando a quanto si evince da un articolo pubblicato sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di qualche tempo fa, i cachet degli attori variano, ovviamente, in base alla relativa popolarità. In particolare, in caso di impegno continuativo nel tempo, come una fiction, un attore medio percepisce tra i 50 e i 60 mila euro a puntata. È possibile, quindi, ipotizzare che anche la Ranieri percepisca dei guadagni simili. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

Luisa Ranieri: Instagram

Attrice italiana di successo, Luisa Ranieri è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.