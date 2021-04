Noto per vestire i panni del Commissario Montalbano, ecco quanto guadagna l’attore Luca Zingaretti. Si tratta di cifre da capogiro.

Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Luca Zingaretti è anche il fratello maggiore del politico Nicola Zingaretti. In grado di registrare numeri da record grazie alla serie televisiva Il Commissario Montalbano, è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Non a caso sono in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più sul noto attore, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Luca Zingaretti: chi è, altezza, carriera

Nata a Roma l’11 novembre 1961, Luca Zingaretti è alto 165 cm, persa 70 kg ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Fratello di Nicola Zingaretti, l’attore ha fatto sapere, nel corso di un’intervista a L’Espresso, che anche lui avrebbe dovuto intraprendere lo stesso tipo di carriera. Il calcio, all’età di 17 anni, e la recitazione poi, però, hanno contribuito a cambiare il suo futuro lavorativo. Entrato nelle file del Rimini, infatti, ha poco dopo deciso di porre fine alla sua carriera calcistica, per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma.

Nel 1980 ha quindi debuttato in teatro, per poi esordire al cinema, nel 1987, grazie al film Gli occhiali d’oro. In seguito ha recitato anche per Il branco, Castle Freak, Vite strozzate, Passione estrema e Rewind. Nel 1993 approda in televisione, con la miniserie dal titolo Il giovane Mussolini, dove veste i panni di Pietro Nenni. Qualche anno dopo interpreta il ruolo del mafioso Pietro Favignana ne La piovra 8, per poi raggiungere l’apice del successo grazie al ruolo del Commissario di polizia Salvo Montalbano. Una serie tv che gli ha permesso di diventare uno degli attori più famosi e apprezzati d’Italia, con un successo che continua ancora oggi. Nel frattempo ha continuato a lavorare anche per il grande schermo, con film come Tu ridi e L’anniversario che gli hanno permesso di essere candidato ai Nastri d’argento sia nel 1999 che nel 2000.

Sempre al cinema prende parte ad altre pellicole, come ad esempio Texas 46 nel 2002 e Prima dammi un bacio nel 2003. Ma non solo, nel 2010 vince il suo primo Nastro d’argento come migliore attore non protagonista grazie ai ruoli in La nostra vita di Luchetti e Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Nel 2014 prende parte a Maldamore del regista Angelo Longoni, mentre nel 2019 lo abbiamo visto al cinema con Tuttapposto. Nel 2020 ha recitato in L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, diretto da Sydney Sibilia. Oltre al piccolo e grande schermo, Luca Zingaretti vanta anche vari spettacoli teatrali e una carriera da doppiatore. Ne è un chiaro esempio il personaggio di Marlin nel lungometraggio Alla ricerca di Nemo del 2003, per cui ha anche vinto il Nastro d’argento al miglior doppiaggio maschile.

Luca Zingaretti: vita privata, moglie, figlie

Particolarmente riservato, della vita privata di Luca Zingaretti si sa ben poco. Nel 1997 è convolato a nozze con la scrittrice e giornalista Margherita D’Amico, con cui si è separato nel 2004, per poi divorziare ufficialmente nel 2008. In seguito l’attore ha ritrovato la felicità al fianco dell’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set della miniserie televisiva Cefalonia.I due sono convolati a nozze nel 2012 e dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, ovvero Emma nel 2011 e Bianca nel 2015.

A proposito del diventare padre all’età di 50 anni, l’attore, in un’intervista rilasciata al Corriere aveva dichiarato che è stato: “Come rivivere lo stupore dell’infanzia. Ed è come se prendendomi cura di Emma e Bianca sanassi le mie ferite di bimbo. I bambini hanno paure inspiegabili. Io mi svegliavo dal pisolino sempre in angoscia e capisco i loro risvegli difficili: prendermene cura è come guarire il me che ero“.

Luca Zingaretti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è possibile sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Luca Zingaretti. Data la sua lunga carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro.

In tal senso interesserà sapere che, stando a quanto riportato da SnapItaly, l’attore guadagnerebbe per ogni puntata de Il commissario Montalbano ben 200 mila euro. Una cifra indubbiamente da capogiro, per una fiction che riesce ormai da anni a tenere incollati allo schermo milioni di italiani.

