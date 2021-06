Nota attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice italiana, ecco quanto guadagna Simona Izzo. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Volto particolarmente conosciuto del mondo dello spettacolo nostrano, Simona Izzo è una delle attrici e registe più amate. Nota anche per essere la moglie di Ricky Tognazzi, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Simona Izzo: chi è, altezza, carriera

Nome: Simonetta Izzo

Altezza: 170 cm

Peso: 65 kg

Data di nascita: 22 aprile 1953

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 22 aprile 1953, Simonetta Izzo, detta Simona, è alta 170 cm, pesa circa 65 kg ed è del segno zodiacale del Toro. Figlia del noto doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come doppiatrice sin da giovanissima, arrivando a vincere il Nastro d’argento nel 1990 per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills.

Tra il 1977 e il 1980 è stata una delle signorine buonasera della Rai, conducendo anche la rubrica Prossimamente – Programmi per sette sere. Nel 1982 conduce, al fianco del doppiatore Michele Gammino, “Giochi senza frontiere“. Il 1985, invece, vede la Izzo affiancare Emanuela Giordano e Maurizio Costanzo nella serie tv “Orazio“. L’anno seguente presta la voce a Nancy Spungen in “Sid & Nancy”, film diretto da Alex Cox.

In seguito si cimenta, assieme alla sorella Rossella, dietro la macchina da presa, per la regia del film tv “Parole e baci“. Nel 1994 vince il David di Donatello come miglior regista esordiente per la commedia “Maniaci sentimentali”. Nel 2002 si occupa della sceneggiatura della fiction di Rai Uno “Lo zio d’America”, per poi realizzare l’anno seguente “Io no”, assieme al marito.

Sempre lo stesso anno copre il ruolo di opinionista del “Dopofestival”, mentre nel 2007 è presidente della giuria di “Miss Italia”. Nel 2012 partecipa, assieme al figlio Francesco Saverio, alla prima edizione di Pechino Express, all’epoca condotto da Emanuele Filiberto di Savoia. Nel 2016 esordisce come drammaturga teatrale con lo spettacolo Figli, mariti, amanti – il maschio superfluo al Teatro dell’Aquila di Fermo.

Ma non solo, nel 2017 ha partecipato, in qualità di concorrente, alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Dal 31 marzo al 14 aprile 2019 è andata in onda su canale 5 L’amore strappato, una miniserie televisiva italiana in tre puntate diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. A partire dal 24 marzo al 7 aprile 2021, invece, è stata trasmessa, sempre su Canale 5, Svegliati amore mio, una miniserie televisiva, diretta anche in questo caso da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Simona Izzo: vita privata, ex, marito, figlio

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1975 è convolata a nozze con il cantante Antonello Venditti, da cui ha avuto il figlio Francesco Saverio. Nel 1978, però, la coppia decide di divorziare. In seguito ha intrapreso una liaison con Maurizio Costanzo. Ha quindi ritrovato la felicità al fianco del collega Ricky Tognazzi, con cui è convolata a nozze nel 1995.

A proposito della loro storia d’amore, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera ha dichiarato: “La nostra vita è un festival di amore, eventi, passioni e noi siamo i registi di questa vita. Ci chiamiamo “il circo Tognizzo”, ci sono i figli, quattro cani, il domatore è Ricky. Lui sostiene che sono la tigre, la leonessa, ma chi comanda, mi creda, è lui, con quest’aria british da leader naturale, che non deve gridare per avere le cose“.

Simona Izzo: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Simona Izzo. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, comunque, nel 2019 la stessa attrice e regista ha dichiarato: “Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti“.

La Balivo a quel punto aveva provato a mediare affermando: “Se dici che hai partecipato al Gf Vip perché una regista famosa come te aveva bisogno di quei soldi ti attirerai tutte le critiche“. La Izzo aveva quindi replicato: “Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava“.

Sempre a proposito di compensi, inoltre, stando a quanto rivelato in esclusiva sulle pagine del settimanale ‘Gente’, per la sua partecipazione nel 2017 alla seconda edizione del Grande Fratello Vip avrebbe percepito un cachet pari a circa 200 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono mai giunte mai conferme da parte della diretta interessata e non sono nemmeno disponibili ulteriori informazioni in merito.

Simona Izzo: Instagram

Regista e attrice italiana di successo, Simona Izzo è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.