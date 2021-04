Tra le attrici più amate e conosciute sia del grande che del piccolo schermo, ecco quanto guadagna Sabrina Ferilli. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Sabrina Ferilli è senz’ombra di dubbio una delle attrici italiane più apprezzate e conosciute sia del grande che del piccolo schermo. Una carriera all’insegna del successo, tanto da essere uno dei volti più amati del cinema italiano e aver ottenuto nel corso degli anni vari riconoscimenti. Spesso ospite, anche, di diversi programmi televisivi, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Sabrina Ferilli: chi è, altezza, carriera, anni, data di nascita

Nome: Sabrina Ferilli

Altezza: 170 cm

Peso: 64 kg

Data di nascita: 28 giugno 1964

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 28 giugno 1964, Sabrina Ferilli è alta 170 cm, pesa 64 kg ed è del segno zodiacale del cancro. Ha frequentato il liceo classico, mostrando fin da subito una grande passione per il mondo della recitazione, tanto da frequentare vari circoli teatrali della Capitale. Inizia la sua carriera ricoprendo alcuni ruoli secondari, attraverso comparse, in film come Caramelle da uno sconosciuto e Americano Rosso. Nel 1994 partecipa al film di Paolo Virzì, La bella vita, grazie al quale ha vinto il prestigioso premio Nastro d’argento, come migliore attrice protagonista. In seguito ha preso parte al film Vite strozzate di Ricky Tognazzi, mentre nel 1996 ha calcato il palco dell’Ariston al fianco di Pippo Baudo e Valeria Mazza in occasione dell’edizione del Festival di Sanremo di quell’anno. Ha lavorato anche in teatro e preso parte a vari cinepanettoni di successo, tra cui si annoverano Natale a New York, Natale a Beverly Hills, Vacanze di natale a Cortina e Christmas in love.

Nel 2008 si aggiudica un altro Nastro d’argento, grazie al film Tutta la vita. Nel 2011, inoltre, lavora sul set di Anna e i cinque 2, al fianco di Paolo Conticini. Dal 2013 al 2016 ha vestito i panni di giudice di Amici di Maria De Filippi, mentre nel 2015 ha vinto il Ciak d’oro alla migliore attrice protagonista con Io e lei di Maria Sole Tognazzi, venendo anche candidata al David di Donatello e al Nastro d’argento nella medesima categoria. Protagonista di varie fiction di successo, abbiamo ad esempio avuto modo di vederla all’opera con L’amore strappato, che ha attirato l’interesse di una grande fetta di pubblico. Spesso ospite di vari programmi televisivi e giurata popolare di Tu sì que vales, nel corso degli anni ha calcato alcuni dei set e palcoscenici più importanti.

Sabrina Ferilli: amore, vita privata, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Sabrina Ferilli si sa davvero ben poco. Nel 2003 è convolata a nozze con l’avvocato Andrea Perone. Il matrimonio, però, è durato solamente due anni, a causa di un tradimento da parte del marito. La nota attrice ha in seguito ritrovato la felicità al fianco di Flavio Cattaneo, con cui è sposata dal 2011. I due si sono conosciuti sul set della fiction Dalida e da allora non si sono mai più lasciati.

Sabrina Ferilli non ha avuto figli e a tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a La Stampa ha dichiarato: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata“.

Sabrina Ferilli: quanto guadagna e patrimonio: lavoro e cifre

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammonti il patrimonio della nota attrice. Vista la sua carriera, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro. Oltre ai compensi derivanti dal suo lavoro di attrice, infatti, bisogna considerare anche i guadagni derivanti dalle sue varie ospitate sul piccolo schermo, senza trascurare il patrimonio del marito Flavio Cattaneo che, ricordiamo, è un manager di successo.

Soffermandosi sui guadagni della Ferilli, comunque, ricordiamo che qualche tempo fa Dagospia ha fatto sapere che l’attrice percepirebbe per le ospitate ad Amici circa 70 mila euro a puntata. Stando a quanto riportato da vari siti, inoltre, si stima che il patrimonio oscilli tra 1 e i 5 milioni di euro per il 2019. Come già detto, però, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono al momento disponibili informazioni certe in merito al patrimonio e ai guadagni di Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli social: Instagram e Facebook

Volto simbolo del cinema e delle fiction italiane, Sabrina Ferilli non ha alcun account su Instagram. È invece presente su Facebook dove condivide spesso scatti della propria vita professionale con i suoi tantissimi follower.