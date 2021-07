Brutte notizie per un’anziana signora che si è vista rubare soldi e gioielli, dopo essere caduta vittima di una truffa. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Il 2020 si rivela essere uno di quegli anni che difficilmente riusciremo a dimenticare. Segnato dall’impatto del Covid, quest’ultimo ha portato con sé delle ripercussioni negative sia per quanto riguarda l’aspetto sociale che economico. Un periodo storico particolarmente complicato che, tuttavia, non riesce a fermare i ladri. Anzi, complice un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici, sono sempre più i truffatori che cercano di estorcere dati sensibili e denaro al malcapitato di turno attraverso dei tentativi di raggiro studiati ad hoc.

Ne sono un chiaro esempio alcuni tentativi di truffa, come le assicurazioni online inesistenti o quella del finto buono Ikea. Se tutto questo non bastasse, non mancano i tentativi di furto, soprattutto ai danni degli anziani. Lo sa bene, purtroppo, una signora di 85 anni, finita nel mirino di alcuni criminali, che sono riusciti a estorcere soldi e gioielli, per un bottino pari a circa 3 mila euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Truffe, attenti ai falsi vigili: rubati soldi e gioielli

È davvero terribile quanto successo a una pensionata di 85 anni a Olgiate Comasco, in provincia di Como. Da sola in casa, ha aperto la porta a dei finti vigili che le hanno fatto credere che fosse in corso una fuga di gas, per cui era necessario mettere al sicuro gioielli e denaro. Con tanto di adesivo della polizia locale sull’auto, le hanno quindi fatto credere di essere davvero dei vigili, riuscendo così a conquistare la fiducia della donna.

