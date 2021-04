In molti sognano di vincere tanti soldi grazie ai Gratta e Vinci, ma non tutti sono disposti a comprarli. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un vero e proprio boom di tagliandi rubati.

A partire dai gratta e vinci, passando per le scommesse sportive e il lotto, fino ad arrivare alle slot e al bingo, sono tanti i giochi “legalizzati” che ogni giorno attirano l’interesse di un gran numero di persone. La possibilità di riuscire a vincere tanti soldi con un gioco, d’altronde, ammalia da sempre in molti. Oltre ai classici giocatori, disposti a pagare pur di essere baciati dalla fortuna; negli ultimi anni si è riscontrato un interesse sempre maggiore anche da parte dei ladri. In particolar modo si è registrato un vero e proprio boom di gratta e vinci rubati.

Disponibili con differenti prezzi, sono in molti a sperare di portarsi a casa un bel gruzzoletto grazie ai gratta e vinci, compresi, purtroppo, i ladri. Anche loro, infatti, dopo aver rubato interi pacchi sperano che al loro interno si nascondano ticket di grande valore.

L’ultimo furto risale al 14 aprile: in una tabaccheria a Sparanise, in provincia di Caserta. I malviventi sono entrati nel locale e hanno portato via sigarette, Gratta e Vinci e tutto quello che poteva avere un valore. I danni per l’esercizio commerciale sarebbero di oltre 15mila euro. Il giorno prima è toccato ad un bar di Tavagnacco, in provincia di Udine. I ladri hanno approfittato di un momento di distrazione della dipendente del locale e hanno rubato quattro pacchi di Gratta e Vinci, appena consegnati. Che cosa sperano di fare i malviventi con i tagliandi rubati? Peccato per loro: una volta rubati, i tagliandi vengono immediatamente denunciati, finendo per dover fare, giustamente, conto con le relative conseguenze. A questo punto, quindi, sorge spontanea una domanda: cosa succede a chi si presenta con un biglietto rubato? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Cosa succede a chi tenta di incassare un Gratta e vinci rubato