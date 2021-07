Brutte notizie per molti abbonati Vodafone che si ritrovano alle prese con un aumento inaspettato dei costi. Ecco cosa sta succedendo.

L’ultimo anno ha visto le nostre vite cambiare a causa dell’impatto del Covid, sia dal punto di vista sociale che economico. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo aspetto, in effetti, sembra aver contribuito ad un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, come ad esempio tablet e smartphone. Strumenti indubbiamente utili, ma che portano allo stesso tempo a dover fare i conti con dei costi non affatto indifferenti.

Tra questi si annoverano, ad esempio, quelli per le tariffe telefoniche, che ci permettono di usufruire di un certo numero di giga per navigare su internet, oppure minuti, ad esempio illimitati, per poter chiamare amici e parenti. A proposito di tariffe, molti abbonati Vodafone si sono di recente lamentati per la decisione dell’operatore di rivedere il costo dei propri piani tariffari, tra cui quelli riguardanti una promozione molto nota. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Vodafone, aumento inaspettato dei costi: nuova rimodulazione

Alcuni utenti Vodafone si sono lamentati degli ennesimi rincari applicati da Vodafone ai propri piani tariffari. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che l’operatore sia pronto ad applicare l’ennesima rimodulazione dei prezzi, con molti abbonati che hanno anche lamentato l’aumento della promozione Special 50 Giga.

Coloro che da listino pagano 7,99 euro al mese, infatti, dovranno pagare 9,99 euro al mese. Chi, invece, aveva attivato la promozione da 6,99 euro al mese, si ritroverà a dover pagare 8,99 euro al mese. Restano invariate, invece, le condizioni di utilizzo. Quest’ultime, ricordiamo, prevedono chiamate ed sms illimitate, più 50 giga di navigazione. Chi è già abbonato, inoltre, potrà beneficiare di una novità, che consiste nella presenza dei dati per la connessione roaming all’estero.

Una nuova rimodulazione, quella di Vodafone, che non passa di certo inosservata. L’operatore, dal suo canto, giustifica questi aumenti con la necessità di investire per riuscire a migliorare. Come scritto sul sito dell’azienda, infatti: “Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque“.

Chi interessato, ricorda sempre l’operatore, può comunque “esercitare il diritto di recesso, senza costi aggiuntivi diversi da quelli eventualmente legati al metodo scelto, su variazioni.vodafone.it, nei nostri negozi, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il 190, specificando la causale sopraindicata“.