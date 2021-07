Padre e figlio milionari al Gratta e vinci, una storia di quelle che potrebbero dirsi a lieto fine, una parte di vita condivisa nel migliore dei modi, un premio di quelli che la vita la prendono e la rivoltano, in bene sicuramente, ma anche potenzialmente in male. Un biglietto Gratta e vinci, l’abitudine di giocare ogni settimana insieme, la voglia di sfidare la sorte e sperare nella fortuna, sperare che tutto da un momento all’altro potesse cambiare, la sfida lanciata e raccolta dalla stessa fortuna.

Virginia centrale, Stati Uniti, concorso “50x The Money”, Kirt Martin Jr. e Kirt Martin, Sr. hanno agguantato la fortuna, sfidandola come mai finora. Il risultato, davvero incredibile, 5 milioni di dollari. I titolari del negozio, il “Food Lion”, che ha venduto loro il biglietto vincente, si sono detti felici per la vincita, confermando il fatto che i due fossero abituali clienti del loro esercizio commerciale. Qualcosa che in qualche modo lega i clienti ai titolari. I momenti di gioia al momento della vincita, la paura di crollare per la forte emozione.

Gratta e vinci, l’abbraccio interminabile tra padre e figlio: la loro vita completamente stravolta

Tanti i progetti per i due, dopo un anno di alti e bassi, scandito da un momento di forte crisi e di problemi di salute all’interno della loro famiglia. Ora la prospettiva per loro è ripagare la casa, e capire cosa fare con tutti quei soldi, che di certo aiuteranno non poco nelle piccole difficoltà quotidiane, oggi soltanto un ricordo. Realisticamente parlando, con 5 milioni di dollari è impensabile avere dei problemi per la testa riferiti alle eventuali piccole criticità economiche che possono capitare ai comuni cittadini.

La vincita è di quelle spaventose, di quelle che travolgono e stravolgono ogni piano, di quelle complicate da gestire, quelle che nemmeno noi sappiamo come affrontare ma che in qualche modo ci rivoluzionano la vita, cosi come poche cose sono capaci di fare. Tantissime persone dopo aver vinto grosse cifre al gioco, si sono ritrovate nella stessa situazione di partenza dopo pochi anni, tutto è possibile.

La fortuna ha sorriso a padre e figlio, 5 milioni di dollari sono una cifra gigantesca, quasi impossibile da immaginare. Quella cifra, oggi è in loro possesso, e da quella cifra ricominceranno a vivere. Non sarà facile, certo, ma di certo molto più agevole nel quotidiano, di quello che oggi, noi tutti siamo abituati a concepire.