Al via le offerte di Euronics e del suo eccezionale volantino. Incredibili sconti su numerosissimi prodotti.

Grandissima iniziativa di Euronics che premia i suoi affezionati clienti con offerte davvero incredibili. Il nuovo volantino che parte oggi prevede infatti numrose offerte in ogni settore della viariegata tipologia di vendita dello store. Promozioni che tra l’altro si differenziano in base alle diverse proprietà all’interno della catena di negozi. Elettrodomestici, pc e videogames, casalinghi e chi più ne ha più ne metta nell’incredibile offerta targata Euronics.

La promozione “Ultrà Black Friday” proposta dai negozio del gruppo Bruno contro “+Prendi -Spendi” dei punti vendita del gruppo Cds. Dispoibili entrambe fino al prossimo 14 luglio le due promozioni promettono battaglia a colpi di sconti e promozioni d’ogni tipo. Il dettaglio delle offerte, consultabili attraverso il volantino Euronics in formato cartaceo o scaricabile diettaente dal sito web del grande store. Le offerte sono davvero irrinunciabili.

Euronics lancia le sue nuove offerte: tutte le proposte delle due grandi iniziative

Il volantino “Ultrà Black Friday” con l’iniziativa del grippo Bruno offre sconti e possibilità di acquisto in comode rate a tasso zero. Moltissimi i prodotti da scegliere per questa interessantissima iniziativa targata Bruno. I prezzi sono davvero eccezionali, tutti consultabili attraverso il volantino Euronics anch dal web. Un esempio su tutti il notebook ASUS K513A a soli 699€, inoltre, Smart TV LG 50NANO886PB a 599€.

Per quanto riguarda, invece la prmozione “+Prendi -Spendi” targata gruppo CDS che possiamo trovare sconti immediati alla cassa fino all’incredibile importo di 500€, ovviamente il tutto considerato in base alla cifra spesa con le incredibili offerte Euronics.

Molto interessante, inoltre, l’offerta portata avanti dai gruppo Siem e Nova, sempre per quel che riguarda Euronics, con la possibilità di usufruire per alcuni elettrodomestici in offerti della pomozione Iva al 18%, una opportunità davvero imperdibile per tutti i clienti Euronics. Continuano insomma le offerte dei grandi store, con prezzi davvero incredibili, capaci spesso di confondere le idee ai clienti, convinti di trovarsi di fronte a veri e propri errori. La ripresa passa anche da questo, aumento dei consumi, impegni importante da parte dei cittadini e la consapevolezza di poter tornare presto alla vita di tutti i giorni.