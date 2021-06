Euronics ha varato un nuovo volantino con le offerte dell’ultimo periodo. Vediamo quali sono le occasioni migliori da non lasciarsi assolutamente sfuggire

Euronics è sempre sul pezzo e in continuo aggiornamento. In vista della stagione calda ha ideato un nuovo catalogo di offerte, che però è valido solo in determinati punti vendita, nella fattispecie quelli di proprietà del socio Euronics La Via Lattea.

Dunque un volantino esclusivo valido fino al 30 giugno 2021. I prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi nella variante no brand con aggiornamenti rilasciati dai produttori stessi e non da operatori telefonici.

Euronics: le migliori occasioni presenti sul volantino

Naturalmente i prodotti di maggior interesse sono gli smartphone per cui sono previste delle offerte da non farsi scappare. Partendo dai top di gamma decisamente in auge in questo periodo, lo Xiaomi Mi 11 è attualmente disponibile a 799 euro, al pari del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, del Galaxy S21+ o Galaxy S21.

Più abbordabili lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399 euro, il Redmi 9C a 129 euro, il Redmi 9A a 99 euro, il Redmi Note 10 5G a 229 euro, il Redmi 9T , il Galaxy A32, il Galaxy A72 e il Galaxy A52 a 189 euro.

Queste sono solo alcune delle proposte imperdibili di questo periodo. I volantini sono pregni di offerte di ogni genere, in particolar modo sui migliori prodotti in circolazione.

Si va dalle televisioni (comprensive di segnale per il nuovo digitale terrestre) a pc, tablet, fotocamere digitali e altri oggetti tecnologici. Passando invece alla casa, promozioni importanti anche per i frigoriferi, le lavatrici e i forni.

Spazio anche alla sostenibilità e al passo coi tempi Euronics propone anche dei monopattini e delle biciclette elettriche, che in questo periodo vanno tanto di moda e sono delle valide alternative agli inquinanti mezzi a carburante.