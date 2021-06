Black Friday in piena estate per Euronics che straccia la concorrenza proponendo occasioni di risparmio da capogiro.

Niente tempo da perdere, le occasioni di Euronics nei giorni del Black Friday estivo devono essere colte al volo. Rimangono poche ore per approfittare dei numerosi sconti su tanti prodotti presenti nel volantino della nota catena della grande distribuzione. La concorrenza trema mentre ai clienti brillano gli occhi e fremono le mani.

Occasioni imperdibili sul volantino Euronics

Giornate torride per Euronics che sta entusiasmando gli italiani con un improvviso Black Friday (ricordiamo che l’originale Venerdì nero cade nel mese di novembre) ricco di convenienza e prodotti imperdibili. Il volantino è attivo in tutta Italia e si può visualizzare anche online, sul sito ufficiale del gruppo.

Pagina dopo pagina si potranno conoscere le offerte dai prezzi più bassi del periodo che coinvolgono tante diverse categorie di articoli. Dalle televisioni agli smartphone, dagli smartwatch alle cuffie da gaming, dai monopattini elettrici alle lavatrici. Il risparmio previsto va dai 50 euro fino a superare i 500 euro a voler sottolineare la straordinaria operazione messa in piedi da Euronics. Ma scopriamo, ora, qualche interessante proposta.

Offerte del Black Friday estate 2021

Iniziamo subito segnalando la proposta di acquisto di alcuni degli smartphone più gettonati. Il marchio Oppo sta spopolando negli ultimi mesi per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi device. Durante il Black Friday di Euronics sarà possibile acquistare diversi modelli con un risparmio di 100 euro. Volendo optare per un dispositivo tradizionale le offerte riguardano sia smartphone appartenenti alla fascia alta del mobile, come il Samsung Galaxy S21+ in vendita a 799 euro, sia cellulari meno costosi come quelli del brand Xiaomi. Il risparmio va dai 20 agli 80 euro per un ottimo acquisto dal punto di vista della qualità.

TV, smartwatch e tanto altro a prezzi incredibili

L’acquisto di una TV di ultima generazione oppure di un pc portatile potente e innovativo potrà avvenire durante il Black Friday accompagnato da un risparmio fino a 200 euro. Un esempio su tutti, Lenove Notebook è in vendita a 649 euro invece di 849.

Sconti fino a 700 euro, invece, sono previsti per diversi modelli di televisori. Ecco che si potrà acquistare la tv Sony Oled 4K HDR da 55″ a 1.399 euro o il Samsung Q70T con processore Quantum 4 K a 1.599 euro invece di 2.299.

E le occasioni continuano con gli smartwatch Apple con costi tra i 300 e i 400 euro, l’attrezzatura da gaming con sconti fino a 200 euro, i grandi elettrodomestici in promozione che permetteranno un risparmio superiore a 300 euro e tanti altri prodotti che potrete scoprire sfogliando il volantino di Euronics.