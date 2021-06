Dazn inizia la sua avventura nel calcio che conta con due sorprese inaspettate: estate di sconti per tutti.

Rinnovo è la parola chiave per Dazn e lo sta dimostrando proponendo non solo un nuovo listino prezzi ma anche una promozione che gli appassionati di sport non devono lasciarsi sfuggire. La notizia di un aumento del costo dell’abbonamento ha lasciato insoddisfatti gli utenti che non hanno gradito molto questa parte del rinnovo. Il passaggio da 9,99 euro a 29,99 euro non è passato inosservato ma Dazn sta provando a rimediare proponendo due mesi gratis e uno sconto sull’abbonamento per un anno.

Leggi anche >>> Dazn rivoluziona la Serie A: calcio a tutte le ore

Come ottenere due mesi gratis e lo sconto per un anno su Dazn

Dazn ha acquistato i diritti per alcune partite della serie A rendendo così indispensabile agli appassionati di calcio procedere con l’abbonamento alla piattaforma. La scoperta di un aumento di venti euro rispetto agli anni precedenti ha indispettito gli utenti che, però, hanno un’occasione unica da non perdere.

Attivando l’abbonamento entro il 30 giugno 2021, il nuovo abbonato pagherà subito 9,99 euro, le successive due mensilità saranno gratuite e altri dodici mesi avranno un costo di 19,99 euro invece di 29,99. Riassumendo, abbonandosi entra il 30 giugno si avranno luglio e agosto gratis e da settembre si pagheranno 10 euro in meno rispetto al costo originario.

Leggi anche >>> Dazn + Smart Tv, la combo del futuro: tutti i modi per vedersi le partite

Le promozioni non finiscono qui

Dazn pensa anche agli indecisi e ai ritardatari che attiveranno la promozione solo nel mese di luglio. Per loro l’offerta riguarda la possibilità di pagare 19,99 euro invece di 29,99 euro per 14 mesi con un bel risparmio di 140 euro. La data ultima entro cui approfittare di questo sconto è il 28 luglio 2021.

Segnate, dunque, le date in questione per non perdere gli sconti in atto. Qualora, poi, aveste dei ripensamenti sul pagamento dei 29,99 euro potrete sempre disdire l’abbonamento, operazione che può essere effettuata in qualsiasi momento.

Leggi anche >>> Serie A 2021/22 a Dazn: ma quali tv lo supportano?

Come attivare l’abbonamento Dazn e come disdirlo

La procedura di attivazione dell’abbonamento Dazn è semplice e pratica. Basterà creare un account sul portale ufficiale della piattaforma di video in streaming, aggiungere un metodo di pagamento e concludere l’operazione. La disdetta potrà avvenire online così come la sottoscrizione accedendo alla sezione “Mio Account” e cliccando sul pulsante “Disdici Abbonamento”.