Un’accoppiata che promette un affaccio sul futuro. Ma anche un modo per testare dispositivi di ultima generazione. Cosa aspettarsi da Dazn.

C’è una buona parte di futuro che può essere letta nel rinnovamento dell’offerta tv per la prossima Serie A. L’accoppiata fra Dazn e Tim, anche se non sembra aver del tutto convinto gli utenti, è pronta ad aprire una sliding door importante verso il restyling del calcio (e non solo) su abbonamento. Il monopolio di Sky, durato praticamente per vent’anni, è stato messo per la prima volta da parte in nome di una strategia che punta sempre di più sul binomio fra internet (Dazn è una piattaforma streaming) e Smart Tv. Non un dettaglio, considerando che i televisori di uso domestico sono ormai praticamente tutti in versione smart. E che, naturalmente, internet è parte integrante della quotidianità di ognuno di noi.

In questo senso, ecco spuntare una questione non di poco conto: come riuscire a combinare i due addendi e non perdersi nemmeno una partita della prossima Serie A, praticamente tutta a marca Dazn. Anche per coloro che non hanno sottoscritto (o non sottoscriveranno) un abbonamento, la faccenda si è fatta piuttosto interessante. Innanzitutto per capire a quanto ammonterà l’importo e, nondimeno, per capire quanto converrà in termini tecnici pagarne uno. Uno dei primi nodi da sciogliere è quello relativo alla tv. Quali sono quelle più adatte?

LEGGI ANCHE >>> Serie A, l’accoppiata TIM e Dazn non convince: “Torneremo alla radiolina…”

Dazn + Smart Tv, la combo del futuro: i migliori dispositivi compatibili

Va detto che Dazn è una piattaforma piuttosto sensibile e, trattandosi di un servizio in streaming, non richiede componenti aggiuntive. Niente cavi quindi, né parabole e nemmeno decoder. Basterà una semplice applicazione e un dispositivo compatibile. Naturalmente, servirà anche una buona connessione e, in questo senso, dovrebbe intervenire Tim e la sua offerta di fibra. Del resto, anche la banda larga è una delle strade seguite per migliorare l’offerta sia televisiva che di pay tv. Per restare a Dazn, comunque, una connessione efficace è forse la componente più importante, per evitare fastidiose interruzioni durante la partita.

LEGGI ANCHE >>> Serie A 2021/22 a Dazn: ma quali tv lo supportano?

La fibra ottica è quindi il consiglio base. Altrimenti, una rete da cellulare 4 o 5G, dal momento che sono i mezzi con più garanzie in termini di connessione e qualità del segnale. I dispositivi utili a Dazn sono comunque diversi e, questa è la cosa bella, almeno uno già probabilmente in nostro possesso. Fra questi, ad esempio, un computer Windows o Mac, ma anche Linux o un’app per smartphone e tablet, sia Android che iOS. Per quanto riguarda le Smart Tv, si parla di Android TV, Samsung Tizen o LG Web OS. Ma anche alcuni dispositivi come PlayStation 4 e 5 o Xbox Series X e S saranno in grado di supportarlo. Niente streaming 4K per ora ma una smart TV 50 pollici 4K di HiSense potrebbe offrire una buona performance.