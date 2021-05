Non solo Serie A, ma anche tanti campionati stranieri ed altri sport: se ci si abbona, quale tv serve per vedere Dazn?

Dazn è decisa a non farsi mancare nulla e così in pochissimi anni è cresciuta al punto da potersi assicurare tutte le giornate della prossima Serie A di calcio, anzi al punto da finire in tribunale con Sky, ancora non convinta dell’acquisizione della Serie A, appunto.

Persino la finale di FA Cup vinta dal Leicester, la Liga spagnola, ed anche Moto Gp, Boxe, Wwe ed altri sport molto seguiti, sono finiti sulla giovane emittente. Ed allora in molti si chiedono se è il caso di comprare un televisore nuovo per assicurarsi le sue prestazioni o meno, capiamo quali supportano appunto, Dazn.

Leggi anche>>> Serie A: c’è la data di partenza, ma Sky non si arrende di fronte a Dazn

Cosa bisogna avere in casa per vedere Dazn

La comodità di Dazn inoltre, è data proprio dal fatto che la può vedere praticamente chiunque, visto che si può servire di tantissimi tipi di piattaforme. Da Linux e Max alle smart Tv ai pc Windows, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Apple TV, ed anche consolle come PlayStation 4 e PlayStation 5; Xbox One, One S, One X, Xbox Series X e Series S. Praticamente è difficile non avere in casa almeno una di queste per godersi tutto lo sport di Dazn.

Certo, per i tifosi più accaniti che vogliono seguire tutte le gare della prossima Serie A, è sempre meglio avere la smart Tv. Ed a proposito del prossimo campionato di calcio italiano, abbiamo provato ad immaginare quanto pagheremo Dazn da settembre, e sappiamo anche che lo vedremo in modo diverso. Sparirà infatti da Sky il canale dedicato, 209, e per vedere lo sport su questa piattaforma bisognerà farlo tramite l’app.

Leggi anche>>> La truffa che consente di avere gratis Sky e Dazn: carcere a chi ne approfitta

L’operazione è più facile di quanto si possa pensare. Basterà avere una tv compatibile e quindi scricarci dentro, l’app, anche se i tv più recenti la hanno già al loro interno. Basterà quindi qualunque televisore con tecnologia Android Tv, mentre quelli più diffusi su cui viaggia al momento Dazn, sono: LG Web OS TV, Samsung Tizen TV, Panasonic Smart TV, HiSense Smart TV.