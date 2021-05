Una truffa piuttosto nota nel mondo della pirateria consente di usufruire gratuitamente dei contenuti Sky e Dazn. Scopriamo insieme come funziona

La pirateria è un problema che ha radici profonde nel nostro paese, che pare essersi accentuato da quando i diritti televisivi dei contenuti di maggiore interesse sono stati assegnati ad emittenti televisive diverse.

Dunque per evitare il doppio abbonamento, molti utenti hanno deciso di optare per lo streaming illegale, che comunque comporta dei seri rischi. Per rendere più chiara la situazione, bisogna rimarcare che prendendo come esempio il calcio, nella prossima stagione la Serie A verrà trasmessa su Dazn mentre la Serie B, la Champions League, l’Europa League e la Uefa Conference League saranno esclusive di Sky.

Sky e Dazn, la truffa IPTV: come funziona e quali sanzioni prevede

Coloro che non si perdono nemmeno un match dovrebbero quindi sborsare delle cifre di non poco conto (i prezzi dei vari pacchetti non sono ancora noti) ed ecco quindi “l’alternativa” facile da reperire e soprattutto quasi del tutto gratuita.

Tutto avviene su Whatsapp e Telegram dove esistono conversazioni e canali che promuovono gli strumenti IPTV. In questo modo ci si espone a delle vere e proprie truffe visto che in diversi casi a fronte di spese non di poco conto, non si è usufruito di nessun servizio.

Chi invece riesce nel suo intento rischia delle sanzioni a livello giuridico. Chi viene sorpreso con un abbonamento streaming illegale IPTV è passibile di multa fino a 30mila euro con possibile reclusione fino a 3 anni.

Oltre all’ormai famoso “pezzotto” esistono anche altri metodi che attraverso servizi VPN permettono di accedere a Sky e a Dazn. È una tecnologia semplice ed intuitiva che è usata con le più note piattaforme streaming (Netflix, Amazon Prime Video) e soprattutto è legale.