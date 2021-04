Dazn prende la Serie A in toto, ora ci si aspetta che il prezzo possa cambiare, ma di quanto e a chi interessa?

Dazn ora spinge forte su novità e cambiamenti. Sanno tutti che la nuova piattaforma sostituirà Sky, almeno per il prossimo triennio calcistico, nelle case degli italiani, ed ora punta su altre accattivanti promozioni.

Già stipulato l’accordo per sbarcare sul digitale terrestre, dando alle dirette sportive una nuova frontiera su cui sbarcare, la tv dove spiccano nomi come Pierluigi Pardo e Stefano Borghi, pensa a prezzi convenienti e nuovi pacchetti.

Leggi anche>>> Dazn regala un mese dopo il crash: come ottenerlo

Dazn, cambia il prezzo per i vecchi abbonati?

Andiamo con ordine, l’idea di pacchetti economici arrivò subito dopo l’accaparrarsi di Dazn di tutte le gare di Serie A, ma per capirne di più è meglio partire dai prezzi. Infatti questi potrebbero aumentare, ma pare che la società voglia offrire pacchetti differenti per ogni tipologia di abbonato. Difficile continuare a pagare 9,99 euro, prezzo di oggi, perché da agosto prossimo, su Dazn potremo vedere dieci gare di Serie A su dieci, ad ogni giornata.

Paradossalmente, un sovrapprezzo dovuto alla nuova acquisizione della Serie A in toto, potrebbe far perdere alla piattaforma, vari abbonati. Infatti, una buona fetta di quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento negli scorsi anni, sono interessati ad altri sport, e non lo hanno fatto per quelle 3 gare di calcio italiano di cui potevano usufruire. Ecco perché è intelligente creare subito più pacchetti in grado di diversificare le scelte.

Leggi anche>>> Dazn falsa partenza, non si vedono le partite: piattaforma già “down”

Per alcuni quindi, il prezzo di 9,99 potrebbe ad esempio rimanere, eliminando proprio il calcio, ma questa è un’ipotesi. Per quanto riguarda i prezzi finali dell’anno prossimo, per adesso si va ancora sulle supposizioni, perché Dazn non ha ancora fatto sapere quali saranno. Si pensa addirittura che con sport e calcio salga a 30 euro, ma visto che le coppe europee sono altrove, non è detto che il prezzo non si fermi a poco più di 20.