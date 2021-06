Dazn ha svelato il costo dell’abbonamento per vedere le partire della Serie A. Gli appassionati dello sport nazionale possono ora conoscere il loro futuro.

Si è appena conclusa la stagione 2020/2021 del campionato di calcio della Serie A e già i grandi appassionati hanno il pensiero rivolto alla prossima. Dazn trasmetterà 10 partite della Serie A a giornata suddividendole in 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a cui si aggiungeranno i match della LaLega e le partite più interessanti del calcio internazionale selezionandole tra Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Fa Cup e Carabao Cup. Non dimentichiamo i canali telematici AC Milan e Fc Internazionale inclusi nell’abbonamento. Qual è il costo da affrontare per non perdere nemmeno una partita?

Abbonamento Dazn Serie A, ecco il costo

La proposta di Dazn costerà 29,99 euro al mese a partire dal 1° luglio 2021. Il risparmio è possibile per i nuovi clienti che procederanno con la sottoscrizione dell’abbonamento nel periodo compreso tra il 1° e il 28. Il costo sarà, infatti, di 19,99 euro per 14 mesi.

Dazn pensa, però, anche agli attuali clienti e progetta uno sconto per chi è già abbonato che sarà applicato nel mese di settembre. Il costo sarà, anche in questo caso, di 19,99 euro per 12 mesi mentre i mesi di luglio e agosto saranno completamente a carico di Dazn.

Come abbonarsi a Dazn per vedere la Serie A

Abbonarsi a Dazn, il rivoluzionario strumento di streaming online, è semplice. E’ possibile scegliere tra varie procedure tra cui l’accesso al browser. Entrando nel sito web basterà creare un account e aggiungere un metodo di pagamento. Scaricando l’app su tutti i dispositivi supportati (al massimo sei) sarà possibile iniziare a vedere le partite e gli sport desiderati.

I titolari di un abbonamento Sky potranno abbonarsi a Dazn attraverso il decoder Sky Q ed avranno accesso a particolari promozioni. In alternativa, è possibile procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento attraverso iPhone o Android scaricando l’applicazione della piattaforma e seguendo la procedura indicata. Altre strade sono un dispositivo di Amazon, la smart Tv o una console di gioco come XBox One o Ps4. Qualunque soluzione si scelga il primo passo sarà la registrazione all’app Dazn e il secondo la scelta del metodo di pagamento.