Tutti gli sconti del volantino Euronics, valido dal 13 maggio al 2 giugno, smartphone, lavatrici e tv a prezzi da urlo

Siete in cerca di super sconti? Li avete trovati. Oltre ai prezzi stracciati di Media World, ecco anche quelli di Euronics. Il volantino, presenta clamorose offerte, valide da pochi giorni e con scadenza al prossimo 2 giugno, conviene affrettarsi.

Le promozioni, sono legate a Tufano, DIMO, Siem, Nova e La Via Lattea. Soltanto per Nova però c’è un’eccezione: la scadenza delle promozioni è fissata per questo venerdì, 21 maggio, con la campagna, “Sottocosto Grande Apertura”. Ma scopriamoli uno alla volta.

Euronics: sconti con scadenza a breve, ma quanta convenienza

Visto che stiamo parlando delle migliori promozioni che scadono a breve, prima di tuffarci sui volantini Euronics, ecco quelle delle compagnie telefoniche con meno di 5 euro, per il mese di maggio. Iniziamo dagli sconti in volantino per Siem: notiamo la possibilità di avere subito 50 euro di risparmio alla cassa, ma anche di 100, 200 e persino 300 euro. Con Nova invece, una lavatrice più climatizzatore, costano solo 699 euro invece di 998.

C’è poi una parentesi per le filiali Nova in Lombardia. Il volantino Euronics è davvero da strabuzzare gli occhi. Vi troviamo, una Smart Tv Lg a 399 euro, una consolle Nintendo ad euro 299, uno smartphone Xiaomi a soli 199, ed ancora moltissime promozioni.

Ed ancora, ci sono i “Super Sconti fino al 30%”, del volantino in collaborazione con Tufano. In bella mostra, la grande scritta: “Super Sconti fino al 30%“, ed anche “Prima rata a settembre”, con: 20 mesi, a tan fisso 0% e Taeg 0%. Gli sconti Dimo invece, ci consentono di portare a casa uno smartphone Oppo A73 a 249,90 euro, ed una tv LG Led Smart a 479 euro, su tutti. Infine, ecco i “Megasconti fino al 50%”, con i Notebook Lenovo a 799 euro, il Galaxy A32 a 249 euro ed ancora, una lavatrice Samsung a soli 349 euro.