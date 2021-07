Tra gli attori più amati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Luca Argentero.

Diventato noto al pubblico grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, Luca Argentero è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Protagonista di numerosi film di successo, sia sul grande che sul piccolo schermo, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Luca Argentero: chi è, altezza, carriera

Nome: Luca Argentero

Altezza: 185 cm

Peso 75 kg

Data di nascita: 12 aprile 1978

Luogo di nascita Torino

Nato a Torino il 12 aprile 1978, Luca Argentero è alto 185 cm, pesa 75 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Ha vissuto a Moncalieri e, dopo aver conseguito il diploma, ha iniziato a lavorare come barman in una discoteca. Nel frattempo ha proseguito gli studi universitari, laureandosi, nel 2004, in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino.

Il 2003 segna il suo debutto nel mondo dello spettacolo, grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Un’esperienza che gli permette di raggiungere una grande notorietà, tanto da iniziare a lavorare come modello ed essere ospitato presso vari programmi televisivi. Nel 2005 esordisce come attore nella serie televisiva Carabinieri, dove veste i panni, dalla quarta alla sesta stagione, di Marco Tosi.

L’anno seguente debutta sul grande schermo con il film A casa nostra, per poi ritornare nelle sale cinematografiche nel 2007 con Saturno contro e Lezioni di cioccolato. Il 2008 vede Luca Argentero ricoprire il ruolo di protagonista nel film Solo un padre, mentre nel 2009 recita in Diverso da chi?. Sempre lo stesso anno, inoltre, escono Il grande sogno e Oggi sposi. Prosegue quindi la sua carriera d’attore, con il 2010 che lo vede alle prese con i film La donna della mia vita, C’è chi dice no e Mangia prega ama.

Sempre nel 2010 esordisce in teatro con lo spettacolo Shakespeare in Love. Se tutto questo non bastasse, ricopre il ruolo di Tiberio Mitri nella miniserie televisiva Il campione e la miss. Nel 2011 viene scelto per condurre Le Iene, assieme a Enrico Brignano e Ilary Blasi. Tra il 2013 e il 2014 veste il ruolo di giurato all’edizione serale di Amici di Maria De Filippi, assieme a Gabry Ponte e Sabrina Ferilli. Il 12 e 13 gennaio 2015 vediamo Argentero in veste di protagonista nella miniserie Ragion di Stato su Rai 1.

Nel 2017 torna sul grande schermo con Il permesso – 48 ore fuori. L’anno seguente è il protagonista dello spettacolo teatrale È questa la vita che sognavo da bambino?. Nel 2019 recita in Copperman di Eros Puglielli e in Io, Leonardo di Jesus Garces Lambert. Nel 2020, inoltre, veste i panni di Andrea Fanti nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani. Ma non solo, Luca Argentero interpreta Yaniz, al fianco di Can Yaman, nella serie Tv Sandokan in uscita nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Flora Canto, quanto guadagna l’attrice, compagna di Enrico Brignano

Luca Argentero: vita privata, ex, moglie, figlia

Per quanto riguarda la vita privata, Luca Argentero si è fidanzato nel 2004 con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Nel 2009 i due sono convolati a nozze, per poi separarsi nel 2016. In seguito l’attore ha ritrovato la felicità al fianco di Cristina Marino, conosciuta sul set del film “Natale ai Caraibi”.

Nel dicembre del 2019 Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia. Il 20 maggio del 2020 è nata la figlia Nina Speranza. A giugno del 2021 la coppia è convolata a nozze, con la cerimonia che si è svolta a Città Della Pieve.

A proposito del ruolo di papà, lo stesso Argentero, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, a Verissimo, ha dichiarato: “La vita da papà è meravigliosa perché c’è una mamma come Cristina“. Per poi aggiungere: “Il segreto del perché tutto sta andando avanti nel migliore dei modi è Cristina. Donna meravigliosa e mamma fantastica“.

Luca Argentero: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Luca Argentero. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che l’attore percepisca compensi pari a circa 200 – 300 mila euro per ogni film. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Sempre a proposito di soldi, inoltre, lo stesso attore, dopo l’esperienza al Grande Fratello, in un’intervista al Corriere della Sera aveva rivelato: “A far serate in discoteca tra cinque mila persone. Ho sfruttato le occasioni, anche con un certo cinismo: non volevo diventare l’attore, ma fare quanti più soldi possibile. Se prima pigliavo 50 euro a serata da barman in discoteca, con le serate da ex GF ne facevo venti volte tanto“.

LEGGI ANCHE >>> Ambra Angiolini, quanto guadagna l’ex ragazza di Non è la Rai

Luca Argentero: Instagram

Tra gli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano, Luca Argentero è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.