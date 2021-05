Nota attrice, conduttrice e cantante italiana, ecco quanto guadagna l’ex ragazza di Non è la Rai, Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini è senz’ombra di dubbio uno dei volti più conosciuti e apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano. Finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per via della sua relazione con Francesco Renga prima e Massimiliano Allegri poi, l’artista è riuscita a costruirsi nel corso degli ultimi anni una carriera all’insegna del successo. Non è un caso, quindi, che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Ambra Angiolini: chi è, altezza, carriera

Nata a Roma il 22 aprile 1977, Ambra Angiolini è alta 170 cm, pesa 54 kg ed è del segno zodiacale del Toro. Appena quindicenne ha debuttato nel programma estivo Bulli e pupe, per poi entrare a far parte nel 1992 del cast di Non è la Rai. Un programma che ha senz’ombra di dubbio permesso all’artista di raggiungere una grande popolarità e dare il vai ad una carriera all’insegna del successo. Nel 1994 ha condotto l’ultima edizione del programma ed esce il suo primo album T’appartengo. In seguito conduce vari programmi televisivi, come ad esempio Generazione X, Super e il Dopofestival del Festival di Sanremo 1996.

Sempre nello stesso anno pubblica il suo secondo disco Angiolini ed è la protagonista del film Favola trasmesso in prima serata su Italia 1. Nel 1997 conduce su Rai Uno, assieme a Mike Bongiorno, Sanremo Top, per poi pubblicare, sempre lo stesso anno, il suo terzo album dal titolo Ritmo vitale. Il 1998 segna il debutto di Ambra Angiolini come conduttrice radiofonica, grazie alla conduzione del programma 105 estate, su Radio 105. Nell’estate del 1999 torna sul piccolo schermo grazie al programma Gratis, su Rai Uno. L’anno seguente, invece, conduce, per Radio Kiss Kiss, il programma Tutti pazzi per Sanremo.

Nel 2000, invece, debutta in teatro grazie alla commedia i Menecmi, per poi prendere parte l’anno seguente ad uno show commemorativo Non era la Rai, che celebra i 10 anni dalla prima puntata del programma. Dal 2004 al 2006 ha condotto il Cornetto Freemusic Festival. Ma non solo, nel 2005 è una delle opinioniste del Festival di Sanremo. Il 2007 segna il suo debutto sul grande schermo, con il film Saturno contro, grazie al quale l’attrice riesce ad aggiudicarsi diversi riconoscimenti come il Nastro d’argento, il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro in qualità di miglior attrice non protagonista o come miglior rivelazione.

L’11 gennaio 2008 esce il suo secondo film Bianco e nero, mentre il 20 novembre 2009 esce il film Ce n’è per tutti. Dal 2010 lavora in teatro con un nuovo allestimento del monologo La misteriosa scomparsa di W, per poi recitare nel 2011 nel Anche se è amore non si vede, di Ficarra & Picone. Il 2012, invece, esce nelle sale cinematografiche il film Immaturi – Il viaggio, di Paolo Genovese. Protagonista di molti altri film di successo, nel 2015 recita in La scelta, diretto da Michele Placido.

Il 2016 vede il suo ritorno sul piccolo schermo grazie alla conduzione del programma Coppie in attesa, su Rai 2. Nel 2018 compare con un breve cameo nella commedia Vengo anch’io, per poi condurre, sempre lo stesso anno, il Concerto del Primo Maggio. Nel 2019 torna sul grande schermo, in veste di una delle protagoniste della commedia Brave ragazze, per poi tornare l’anno seguente in teatro con lo spettacolo Il nodo di Johnna Adams. Il 3 novembre 2020 è uscito il suo libro InFame, mentre nel 2021, proprio come l’anno precedente, presenta il Concerto del Primo Maggio a Roma.

Ambra Angiolini: vita privata, ex, compagno, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Ambra Angiolini si sa davvero ben poco. Dal 2004 al 2015 è stata sentimentalmente legata al cantante Francesco Renga. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Jolanda nel 2004, e Leonardo nel 2006. Nonostante la separazione, i due continuano a mantenere ottimi rapporti. In seguito ritrova la felicità al fianco di Massimiliano Allegri, a cui è sentimentalmente legata dal 2017.

A proposito della sua storia d’amore con l’ex allenatore della Juventus, la stessa Angiolini, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, ha dichiarato: “Posso dire di essere innamorata. Lui mi ha insegnato davvero tante cose, come stare tranquilla sul lavoro e a non fare sfuriate, essendo io molto passionale. Tra l’altro lui è molto diverso da quello che potrebbe sembrare. Grazie a lui sono tornata a credere nuovamente nell’amore e in un futuro“.

Ambra Angiolini: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Ambra Angiolini. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di compensi, riportiamo una vicenda risalente al 2017, quando l’artista avrebbe dovuto ricoprire i panni di giurata del programma Standing Ovation. All’epoca dei fatti, l’ex stella di Non è la Rai era finita al centro dell’attenzione per via di alcuni rumors in merito al suo cachet, che sarebbe stato di 220 mila euro.

Voci che erano state prontamente smentite dalla casa di produzione del programma, la Ballandi Multimedia: “In merito alle indiscrezioni uscite sul web nei giorni scorsi, Ballandi Multimedia smentisce categoricamente che sia stato mai concordato un importo di € 220.000 per la partecipazione dell’artista Ambra Angiolini come giurata nel programma Standing Ovation, in onda prossimamente su Rai 1. Il compenso negoziato è notevolmente inferiore alla cifra pubblicata“. Alla fine, comunque, la nota artista non ha preso parte al programma e non sono note informazioni in merito ai suoi compensi.

Ambra Angiolini: Instagram

Ambra Angiolini è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video della sua vita sia professionale che privata con i suoi tantissimi follower.