Il caldo di queste settimane rende impossibile qualsiasi tipo di attività, fisica e non. L’afa, non lascia andare l’Italia.

Il caldo è ormai esploso, il nostro paese vive ad alte, o meglio ad altissime temperature da giorni. La soluzione, spesso non c’è nel senso che non tutti hanno a disposizone impianti di climatizzazione o singoli climatizzatori sparsi per casa. La soluzione, quindi è di fatto assai dispendiosa, se non fosse per alcuni articoli, prodotti spesso innovativi che circolano più che altro sul web che potrebbero fornire una valida alternativa al climatizzatore a prezzi assolutamente contenuti.

La soluzone ideale, come detto, arriva dal web ed è acquistabile ad una cifra davvero molto bassa, 28 euro, attraverso il canale di shopping on line per eccellenza, stiamo parlando ovviaemente di Amazon. Per soli 28 euro, quindi un vero e proprio climatizzatore portatile gratuitamente a casa nostra, senza costi aggiuntivi. Ventilitari, deumidificatore, luce notturna climatizzatore. Il tutto a consumi molti ridotti. La bolletta, insomma è salva.

Troppo caldo? Un piccolo oggetto può risolvere le nostre giornata di estremo calore

Un prodotto unico nel suo genere in quanto a forma, peso, e soprattuto prezzo. Un articolo multifunzione che è possibile utilizzare sia come ventilatore che come deumificatore, oltre che che chiaramente come climatizzatore. Non manca la funzione lampada che può in ogni caso essere utile in casa. Il problema poi secondario, ma non del tutto meno rilevante è quello dei consumi, con un prodotto che no graverà per niente sulla nostra bolletta. Al momento una vera e proria chicca offerta dal maercato.

Se si pensa agli enormi costi che bisogna sostenere per acquistare e provvedere all’istallazione di uno o più climatizzatori, di certo in un momento tanto delicato per le famigle italiane si rischia di farsi giustamente scoraggiare, la soluzione del climatizzatore portatile è la soluzione in effetti migliore. L’unico fattore che in questi casi spaventi è la possibiità di ricevere a fine mese bollette salatissime dell’energia elettrica.

In questo caso però, il rischio è del tutto azzerato. Bassi consumi, piccole dimensioni ed estrema praticità fanno di questo piccolo mini climatizzatore uno dei prodotti più interessanti della stagione.