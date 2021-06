Un pratico ed economico oggetto è la soluzione ideale per risolvere il torrido problema del caldo estivo senza aggiungere costi in bolletta.

Quando il caldo vero arriva è difficile riuscire a sopportarlo specialmente se si vive in una città in cui non c’è il mare. Al freddo il rimedio c’è, basta coprirsi con maglioni e giacche, ma per vincere la battaglia con la calura dell’estate italiana l’unica soluzione sembrerebbe essere l’installazione dei condizionatori nella propria abitazione. Il condizionale è d’obbligo perché in realtà esiste un metodo alternativo che consentirà di rinfrescarsi senza procedere ad alcun lavoro di muratura e soprattutto senza dover affrontare costi elevati in bolletta.

La soluzione al caldo torrido si chiama “raffrescatore”

A prima vista potrebbe sembrare il solito oggetto inutile ma provandolo tanti utenti si sono accorti che lo scopo viene raggiunto. Il raffrescatore riesce e garantire il tanto agognato refrigerio, combatte la calura e non richiese spese eccessive né al momento dell’acquisto né in bolletta.

Il costo di un buon raffrescatore su Amazon si aggira intorno ai 30 euro, una somma alquanto modica per liberarsi di sudore, spossatezza e mal di testa dovuti all’aria calda dei mesi estivi. L’unica accortezza è scegliere i modelli migliori basandosi su alcune conoscenze tecniche.

Come funzionano i raffrescatori

La tecnologia anche questa volta viene in nostro aiuto attraverso un oggetto compatto, pratico ed economico che aiuterà a sopportare l’afa. Parliamo degli innovativi raffrescatori che consumano poca energia e permettono il raffreddamento dell’aria.

Il funzionamento si basa su un sistema che permette l’ingresso dell’aria da una parte, la fa passare attraverso acqua e ghiaccio per poi rimetterla in circolo fredda. E’ il principio utilizzato per i purificatori, semplice ma efficace e soprattutto economico. La compattezza dell’oggetto consente di spostarlo facilmente e di posizionarlo ovunque si desideri. Sulla scrivania, accanto al divano, sul comodino, ognuno potrà trovare la posizione ideale e smettere di patire il caldo per non affrontare spese ingenti.

Costo del miglior modello su Amazon

L’Amazon Choice in termini di raffrescatore ha un costo scontato di 36,54 euro. Presenta tre velocità di raffreddamento, è sia umidificatore che condizionatore, ha una luce notturna e il timer. L’uscita dell’aria è regolabile a 90° in modo da trovare la posizione più comoda. La funzione umidificatore funziona inserendo acqua, acqua ghiacciata oppure olio essenziale e il design è ergonomico, compatto e leggero.

Oltre alla proposta citata, su Amazon ci sono altri modelli tutti da scoprire per scegliere in autonomia la soluzione ideale per rinfrescare la calda estate.