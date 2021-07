Con la sospensione del cashback tutto sarà rimandato, forse, all’anno prossimo. Nel frattempo si passa all’incasso.

ll cashback giunge alla fine. Dopo mesi di aspettative, proclami, polemiche, notizie di cronaca dovute principalmene alla disonestà in molti casi degli utenti, che pur di accumulare operazione valide ne hanno combinate davvero di tutti i colori. Di tutto è stato fatto per raggiungere il tetto delle 50 operazioni utili per il rimborso del 10% prima, e per entrare tra i primi 100mila in classifica per numero di transazioni, poi.

Oggi, tutto è finito, con l’arrivo di luglio e la sospensione del programma tanto voluto dal precedente esecutivo, tutto sarà rinviato, forse al prossimo anno, su questo non c’è la completa sicurezza. A questo punto l’unica cosa che resta da fare, è controllare l’iban fornito all’app Io, e verificare che sia effettivamente il nostro. A quel punto non bisognerà fare altro che aspettare. Il rimborso del 10% sulle somme spese o il bonus da 1500 euro per essere entrati tra i primi 100mila.

LEGGI ANCHE >>> Cashback sospeso, l’affondo dal Governo: Non combatte l’evasione fiscale

Cashback addio: tutte le indicazioni utili a confermare il proprio codice Iban

Quel che resta da fare al cittadino, con scadenza le ore 23 di oggi, è controllare il prioprio codice Iban, quello fornito all’app Io in fase di adesione all’iniziativa. Fatto ciò bisognerà soltanto attendere l’accredito della cifra attesa. Che si tratti del rimborso del 10% o del super bonus, eventualmente conquistato, ci sarà da attendere qualche giorno. Parliamo di milioni di partecipanti all’iniziative e di conseguenza milioni di posizioni da saldare.

La procedura di conferma può essere gestita chiaramente attraverso la stessa app Io. Dalla sezione “portafoglio” si accede facilmente alle opzioni fornite e si conferma o modifica eventualmente l’Iban fornito ad inizio programma. Nulla di più semplice. Quello che resta poi da fare, è attendere, nient’altro. Attendere l’accredito di soldi che ci spettano tra cashback vero e proprio o super bonus.

LEGGI ANCHE >>> Cashback siamo agli sgoccioli: come incassare gli ambiti premi

Tempo fino alle 23 di oggi, insomma, per confermare il proprio Iban e quindi poi attendere con tutta calma i soldi spettanti. Il cashback saluta e rimanda, si spera, al prossimo anno. Tutto il resto sarà attesa, per i soldi e per le informazioni utili a capire cosa sarà di questa intrigante iniziativa.