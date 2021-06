Una doppia vincita che ha letteralmente travolto la fortunata ricevitoria in cui si sono realizzate addirittura due vincite.

Edicola Tabacchi Galiussi, di Pasian di Prato al centro delle voci di un intero paese e non solo. Una doppia vincita, una vincita davvero eccezionale insomma, avvenuta all’interno della storica attività del posto. Al Superenalotto, 100mila euro, per i due fortunati vincitori, o magari per una sola persona che ha avuto addirittura il coraggio di effettuare due volte la stessa giocata. Con i 100 codici estratti, è scoppiata la festa. In paese è caccia all’uomo, appena si è sparsa la voce è montata la curiosità tra i concittadini.

Una cosa del genere non era mai capitata in paese, mai una doppia vincita da 100mila euro a giocata. Una di quelle affermazioni che di certo aiutano a vivere meglio anche se non si parla di vincite assolutamente fuori ogni logica, come pure capita spesso. Negli ultimi mesi poi, con l’incredibile Jackpot del Superenalotto conquistato qualche settimana fa nelle Marche, un bottino da 156 milioni di euro che ha avvicinato i giocatori ad una certa idea di vincita.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, il nuovo concorso ha reso felici 100 italiani: quanto hanno vinto

Superenalotto: i numeri vincenti e le altri vincite del concorso di martedi 29 giugno

I numeri vincenti dell’ultima estrazione del Superenalotto, quella di ieri 29 giugno non ha chiaramente portato alla conquista di alcun 6 ne tantomeno a 5+1. Le affermazioni per le quali il fortunato vincitore è riuscito a portare a casa somme particolarmente alte riguardano i tre 5 con circa 59mila euro, i quattrocentotrenta 4 con circa 400 a testa, inoltre quadi diciottomila 3, con 30 euro vinti ed i due, numerosissimi con 5 euro conquistate.

Questa la combinazione vincente: 53 66 10 30 87 52, numero Jolly 77, Superstar 20. Gli italiani insomma, tentano più che mai la fortuna con giocate fantasiose e derivanti da chissà quale motivo, esperienza o ricordo. Il Superenalotto attira le ambizioni e le speranze degli italiani. Il Jackpot torna a salire e i cittadini sognano ad occhi aperte la grandissima vincita.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto: vincita clamorosa grazie ad una App: la cifra da sogno

Non si ripeteranno i fasti di Montappone, nelle Marche dove con una minima giocata sono stati vinti la bellezza di 156 mia euro, ma in ogni caso si proverà a vincere qualcosa. Gli italiani vogliono riscattarsi anche attraverso le vincite al gioco. Tutto pur di viverre, in un certo modo, senza troppi pensieri ne preoccupazioni.