L’iniziativa del SuperEnalotto “Estate 100×100” distribuisce un importo complessivo di 10 milioni. E quasi tutte le Regioni fanno festa.

Ben 17 Regioni hanno aperto un credito con la fortuna. Nel senso che, sul loro territorio, rientrano coloro che hanno beneficiato della benevolenza della buona sorte. L’iniziativa speciale di SuperEnalotto Superstar, denominata “Estate 100×100”, si è dimostrata piuttosto prodiga in termini di premi. Il concorso numero 76 di sabato 26 giugno ha infatti concesso 100 premi (garantiti) da 100 mila euro ciascuno. E mai ripartizione è stata più equa: le regioni più fortunate, infatti, sono state il Lazio e la Lombardia, ma subito dopo si attestano anche Veneto, Abruzzo e Puglia.

Una mappa piuttosto variegata dell’Italia che ride. Sì, perché i premi da 100 mila euro c’è da scommettere che faranno comodo a parecchie persone, non solo ai diretti vincitori. Del resto, come si diceva, mai come in questo caso la Dea bendata ha deciso di tirare fuori i suoi prediletti in modalità grappolo. E a questo punto, l’indotto della vincita al SuperEnalotto potrebbe risultare ben più ampio del singolo premiato.

SuperEnalotto Superstar: tutti i premi di “Estate 100×100”

Qualcuno ride ma qualcun altro sorride. La mappa dell’Italia baciata dalla fortuna sotto forma di premio del SuperEnalotto diventa una bella notizia di inizio settimana. Come detto, è il Lazio a fare la parte del leone: ben 10 vincite, rispettivamente 8 nella provincia di Roma (5 in città) e una a testa per Viterbo e Latina. Stessa quota raggiunta in Lombardia: 3 in provincia di Milano, 3 Monza-Brianza, 2 Bergamo e una a testa per Brescia e Cremona. Per restare sul podio, si scende al numero due con il Veneto: 8 vincite, ripartite fra le province di Vicenza (3), Verona (2), Treviso, Padova e Venezia (una vincita a testa). Chiudono Abruzzo e Puglia, con 6 vincite a testa.

Non va comunque peggio nelle altre Regioni, chi più chi meno tutte interessate dalle vincite della tornata speciale del SuperEnalotto. Quattro vincite a testa hanno interessato, rispettivamente, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Campania, il Piemonte e l’Emilia-Romagna. Altre 3 ciascuno per Toscana, Sicilia e Calabria. Due vittorie nelle Marche, mentre si fermano a una vincita Basilicata, Umbria e Liguria. SuperEnalotto “Estate 100×100” è stata generosa: complessivamente, 10 milioni di euro sono stati ripartiti fra i vincitori. Niente male.