Per poter partecipare a questo programma, ricordiamo, non bisogna fare altro che acquistare beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro, presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Si generano così dei biglietti virtuali che permettono di prendere parte all’estrazione, con in palio ricchi premi in denaro. Ogni mese, infatti, è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. A partire dallo scorso 10 giugno, inoltre, è possibile partecipare anche alle estrazioni settimanali. La terza si è svolta proprio nella giornata di giovedì 24 giugno, con molti curiosi di scoprire se hanno o meno vinto.

Lotteria degli scontrini, terza estrazione settimanale: i codici vincenti

Giovedì 24 giugno si è tenuta la terza estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini, inerente gli acquisti effettuati da lunedì 14 giugno 2021 a domenica 20 giugno 2021 entro le ore 23:59. Sono 40 i codici estratti, 25 dei quali si portano a casa il premio da 10 mila euro, mentre altri 15 si aggiudicano il premio da 25 mila euro.

L’elenco dei biglietti vincenti della lotteria degli scontrini è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane, con la maggior parte delle spese che sono state effettuate presso la Grande Distribuzione Organizzata. Entrano nei dettagli, i 15 codici vincenti settimanali del 24 giugno 2021 che si portano a casa il premio da 25 mila euro sono i biglietti numero:

0539-0138 53SNS303809 00440006 del 19 giugno;

0640-0024 99MEX057389 del 14 giugno;

0222-0125 96MK3029711 del 19 giugno;

0604-0030 99MEX039130 del 15 giugno;

0770-0033 53SNS302851 20060007 del 16 giugno;

0727-0108 3BSDP001261 90420004 del 19 giugno;

0323-0007 72MU1086398 del 19 giugno;

0854-0084 99SEA001596 D0460003 del 16 giugno;

0781-0185 99MEY034908 del 19 giugno;

0374-0026 1BMPX051664 del 19 giugno;

0670-0020 99MEY037102 del 20 giugno;

0816-0217 53SNS303138 07190003 del 19 giugno;

0084-0007 3CIPF710909 del 20 giugno;

0219-0147 88I24016924 del 19 giugno;

0961-0244 53SNS301839 01070008 del 14 giugno.

I 25 codici vincenti con i premi aggiuntivi da 10 mila euro, invece, sono i seguenti:

0778-0018 1BMMR051188 del 18 giugno;

0783-0193 96MKR009848 del 18 giugno;

0801-0019 99MEX037495 del 18 giugno;

0991-0006 53SNS300902 10990042 del 13 giugno;

1136-0138 53SNS302599 00010006 del 17 giugno;

0708-0092 99MEY041243 del 18 giugno;

0431-0265 72MU1051046 del 18 giugno;

0990-0020 53SNS300792 10680034 del 19 giugno;

0480-0039 2CMST007079 del 17 giugno;

0925-0220 88S25000560 80320015 del 12 giugno;

0772-0103 53SNS303118 07180001 del 19 giugno;

1250-0140 53SNS300080 01210014 del 18 giugno;

0185-0046 3BSDP002125 03000031 del 17 giugno;

0668-0111 96MKR009928 del 18 giugno;

0575-0074 53SNS300876 20240028 del 18 giugno;

0919-0031 88S25000219 80170004 dell’11 giugno;

0780-0188 99MEY033271 del 18 giugno;

0946-0161 53SNS300892 05640009 del 19 giugno;

1193-0098 99MEY011474 del 19 giugno;

1233-0025 99MEY017504 del 20 giugno;

0576-0080 99MEY042302 del 14 giugno;

0613-0072 96MKR013548 del 19 giugno;

0850-0096 53MN2015770 del 19 giugno;

0679-0093 99MEY033178 del 16 giugno;

0770-0180 3BIWB004435 del 19 giugno.

Questi, quindi, sono i codici vincenti dell’estrazione settimanale del 24 giugno 2021. I codici identificativi inerenti i propri acquisti, ricordiamo, sono disponibili all’interno del’area riservata del Portale Lotteria, alla sezione “I miei scontrini“. In caso di vincita, sempre nell’area riservata viene riportato un messaggio di avviso, con i fortunati vincitori che hanno 90 giorni di tempo per reclamare il premio.