Il Superenalotto continua a regalare emozioni, ma anche tanti soldi. Ci sono 100 italiani che sono ricchi oggi.

Il Superenalotto continua ad emozionare gli scommettitori italiani, e continua a regalare soldi, tanti soldi. Il jackpot super milionario da 156 milioni è stato ritirato da un fortunato giocatore marchigiano, ma il montepremi resta di tutto rispetto: 47.300.000 € a chi indovina i 6 numeri magici. L’estrazione di ieri, sabato 26 giugno, ha regalato un sogno a 100 italiani grazie all’estrazione extra dell’estate.

Per partecipare alla nuova iniziativa Estate 100X100 occorreva fare una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n.76 di sabato 26 giugno. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore ha ricevuto un codice alfanumerico stampato sulla ricevuta di gioco. Senza costi aggiuntivi.

Superenalotto, Jackpot milionario: 100 italiani vincono 100 mila euro grazie al concorso Estate

La combinazione vincente del concorso di sabato 26 giugno.

28 39 44 57 61 88

Numero Jolly: 43

Numero SuperStar: 26

Superenalotto: le quote

6 punti 46.280.643,91 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 62.636,08 € 4 4 punti 365,88 € 695 3 punti 28,28 € 27.126 2 punti 5,82 € 409.760

Superenalotto: quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 36.588,00 € 2 3 punti + SuperStar 2.828,00 € 142 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.822 1 punti + SuperStar 10,00 € 19.691 0 punti + SuperStar 5,00 € 43.523

I 100 tagliandi che vincono 100 mila euro

100 codici vincenti dell’estrazione speciale del SuperEnalotto: 0230B44C0112-2 0333A14C000B-1 0400AE4C003A-3 0580A94C0015-2 0633AC4C0027-1 0640A44C0075-2 0768AA4C0027-2 0816B64C0046-9 1011A54C006F-2 1077A24C0007-2 1090AA4C001F-2 1109B64C0012-1 1175AD4C0048-1 1360A74C0051-3 1431A34C0128-2 1478A44C0002-2 1478A44C0078-5 1568B94C0013-1 1674A94C000A-2 1698B54C00BC-1 1706A94C004F-2 1743AB4C002E-2 1856A34C006E-2 1910AC4C000C-2 2110A74C0007-2 2113A44C006B-2 2434A64C0009-5 2525A24C001E-1 2571AB4C004A-2 2660B34C004A-1 3400A24C0020-3 3439A24C00D1-2 3917AC4C0008-1 3935B14C0145-7 4069AC4C0068-1 4192BA4C0011-2 4228A44C006D-3 4554AE4C0060-2 4825AC4C0014-1 4875AC4C001F-2 5121A34C00B6-2 5149C34C00CD-1 5156B34C0013-1 5175CC4C0071-1 5681AE4C0083-1 5701A34C0029-2 5779BD4C00FC-4 5811B34C01F6-1 5813AC4C002F-1 6367AE4C0133-1 6947AC4C00BF-1 7029A54C0016-1 7056B94C0075-1 7299B74C001D-4 7388B54C0029-1 7391A54C003F-1 7543BD4C0051-1 7633AD4C008D-2 7841B94C0068-1 7986AC4C002B-6 7988AA4C0032-4 8049C64C004D-4 8062AC4C000F-1 8102AD4C0053-4 8186A44C0046-4 8356A44C0004-1 8396A54C00FF-4 8452A14C0008-1 8544A34C0007-1 8935A54C04D6-8 9003G14C0050-2 9005C14C112C-2 9005Q14C0F05-1 9005U14C0BA1-3 9005U14C121B-1 9005Z14C0614-1 9017A54C004F-2 9020AD4C002B-2 9090E34C0082-75 9090E34C00E2-15 9090F34C0132-116 9090F34C030B-11547 9090F34C033C-39 9090F34C03D8-156 9090F34C03F1-24016 9090F34C0449-6944 9090F34C0450-1621 9090F34C051C-1129 9090F34C0669-10012 9090F34C0669-3068 9090F34C0669-5517 9090F34C066A-9298 9090F34C0695-2164 9090F34C06A5-9019 9090F34C0795-235 9090F34C079D-4327 9090F34C07A9-294 9090F34C07E2-351 9613BD4C0002-1 9628AD4C0011-1

Ora occhi puntati all’urna per l’estrazione di martedì 29 giugno, tutti a caccia di un sogno che potrebbe stravolgere la vita. Per essere sicuri almeno di non avere perso, vi consigliamo sempre di non esagerare spendendo molti soldi per una combinazione che ha una possibilità sola su svariati milioni, di essere centrata.