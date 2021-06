Buone notizie per coloro che desiderano risparmiare sui costi di gestione e mantenimento di un conto corrente. Sono disponibili, infatti, delle offerte grazie alle quali poter evitare il pagamento dell’imposta di bollo.

I soldi non danno la felicità, ma aiutano, senz’ombra di dubbio, a risolvere un bel po’ di problemi. A partire dalla spesa settimanale fino ad arrivare alle bollette, d’altronde, sono davvero tante le occasioni in cui dobbiamo metter mano al portafoglio pur di riuscire ad acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse. Fronteggiare le varie spese, però, risulta sempre più difficile. Non stupisce quindi, che in un periodo complicato come quello attuale, siano molte le famiglie a decidere di risparmiare, in modo tale da avere sempre qualche euro a disposizione a cui attingere.

Sempre più soldi, quindi, vengono lasciati fermi sul conto corrente, finendo spesso per essere erosi dalle tasse e costi di gestione. Non parliamo solo della tanto temuta, quanto detestata, patrimoniale, bensì dell’imposta di bollo. Quest’ultima, come noto, viene prelevata forzosamente ogni anno, ma, fortunatamente, può essere evitata, semplicemente aprendo un conto con bollo azzerato.

Conti correnti con bollo azzerato: ecco le migliori offerte del momento

L’imposta di bollo, ricordiamo, deve essere pagata da tutti coloro che presentano una giacenza media annuale superiore ai 5 mila euro. L’importo è pari a 34,20 euro all’anno per le persone fisiche e 100 euro per le persone giuridiche. Come è facilmente intuibile, quindi, tale imposta non deve essere pagata in presenza di conti con una giacenza media inferiore a 5 mila euro. In caso contrario è possibile evitare di dover fare i conti con questo prelievo forzoso, semplicemente optando per l’apertura di un conto corrente online con imposta di bollo gratuita. A tal proposito si annoverano le offerte di N26, Crédit Agricole e Tinaba che presentano le seguenti caratteristiche:

N26 . È possibile aprire un conto corrente con imposta di bollo gratuita, semplicemente facendo un selfie al momento dell’attivazione. Il conto presenta un canone azzerato e permette di ricevere una carta di debito gratuita associata. Tra i vantaggi, poi, si annoverano la possibilità di effettuare i pagamenti anche tramite Google Pay e Apple Pay; oltre a beneficiare di un anno di Amazon Prime Video.

. È possibile aprire un conto corrente con imposta di bollo gratuita, semplicemente facendo un selfie al momento dell’attivazione. Il conto presenta un canone azzerato e permette di ricevere una carta di debito gratuita associata. Tra i vantaggi, poi, si annoverano la possibilità di effettuare i pagamenti anche tramite Google Pay e Apple Pay; oltre a beneficiare di un anno di Amazon Prime Video. Crédit Agricole . Questa banca propone un conto corrente a canone zero e con imposta di bollo gratuita. Ma non solo, mette a disposizione una MasterCard debit e un’apposita applicazione grazie alla quale poter effettuare le varie operazioni, quali bonifici e pagamenti. È possibile anche ottenere un buono Amazon del valore di 100 euro e un buono Netflix del valore di 100 euro.

. Questa banca propone un conto corrente a canone zero e con imposta di bollo gratuita. Ma non solo, mette a disposizione una MasterCard debit e un’apposita applicazione grazie alla quale poter effettuare le varie operazioni, quali bonifici e pagamenti. È possibile anche ottenere un buono Amazon del valore di 100 euro e un buono Netflix del valore di 100 euro. Tinaba. Anche in questo caso è possibile aprire un conto con canone e imposto di bollo azzerati. Ma non solo, Tinaba ha deciso di azzerare i costi per i bonifici, offrendo addirittura 10 euro di bonus di benvenuto. L’istituto, poi, mette a disposizione una carta MasterCard, con i primi 24 prelievi che sono gratis.

Aprire un conto con bollo azzerato, quindi, è possibile. Non bisogna fare altro che prestare un occhio di riguardo alle varie caratteristiche e optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze.