La vincita dopo l’acquisto di un biglietto in due. La loro grande amicizia gli consente di vincere l’incredibile somma.

La provincia di Cuneo bagnata dalle lacrime di gioia dei due incredibili vincitori di ben 500mila euro. A Valdieri presso l’edicola tabaccheria dei coniugi Aido Aime e Teresa Ramonda la fortuna è tornata a farsi sentire, in maniera anche abbastanza decisa. Due clienti abituai, molto amici lo scorso sabato sera hanno acquistato insieme un biglietto. Usciti all’esterno del locale hanno iniziato a grattarlo, poi all’improvviso entrambi rientrano.

I due, abituali frequentatori di quell’edicola tabaccheria, chiedono se il biglietto fosse buono, o se invece non si trattasse di uno scherzo, qualcosa era successo li, all’esterno del negozio che aveva profondamente turbato i due amici. A questo punto, i potenziali vincitori hanno controllato il biglietto insieme al titolare dl negozio, e li, non ci sono stati più dubbi, sotto il numero 44 c’era la scritta che simboleggiava i 500mila euro. Altro che scherzo organizzato.

Gratta e vinci: i fortunati hanno pensato ad uno scherzo, ed invece tutto era vero

I fortunati vincitori hanno dunque pensato ad uno scherzo in un primo momento. Non gli sembrava possibile, cosi all’improvviso vedere la propria via travolta da una vincita del genere. L’aiuto del titolare che ha venduto loro il biglietto è stato determinante affinché si comprendesse che tutto era vero e che nessuno aveva tirato loro un brutto scherzo. La soddisfazione, tra l’altro, dei due titolari, è stata davvero tanta, e le loro dichiarazioni lo dimostrano.

“Una bellissima sorpresa anche per noi, non era mai successo in 39 anni di attività – concludono -. Una soddisfazione arrivata proprio ora che stiamo pensando di cedere il negozio e goderci la pensione. I nostri figli hanno scelto altre strade, speriamo in qualche giovane interessato a farsi avanti”.

Il fortunato biglietto Gratta e vinci del valore di 5 euro ha quindi letteralmente stravolto in positivo le vite dei due fortunati vincitori. La provvidenza ancora una volta ha fatto il suo corso, premiando due amici ed il loro bellissimo legame.