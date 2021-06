Festa grande a Bologna dove è stata centrata una cinquina davvero incredibile. 300mila euro al fortunato vincitore.

Il Lotto ancora una volta centra un colpo vincente, stavolta accade a Bologna, dove con 1.5 euro il fortunato vincitore si è portato a casa la bellezza di 312mila euro tondi tondi. Il gioco del lotto rappresenta ancora i sogni e le speranze degli italiani, cosi come avveniva decenni e decenni fa. Oggi però le cose sono un po’ cambiate rispetto ad allora, ma gli italiani sono sempre rimasti affezionati al gioco del popolo che tanti sorrisi regala ai cittadini.

Ancora, oggi, c’è chi tenta la fortuna giocando cinque numeri, e nel caso di Bologna, riesce anche ad indovinarli. 1 8 24 27 69 sulla ruota di Palermo. 1,50 come anticipato investiti per portarsi a casa la bellezza di 312mila euro. Bologna esulta e fa festa, una vincita davvero eccezionale in un momento in cui si riprende la vita di tutti i giorni, si riprende ad uscire ad andare al ristorante, fare tutto ciò che si faceva prima del covid, insomma.

Lotto, a Bologna la cinquina da 300mila euro: vincita in provincia di Varese

La cinquina di Bologna entra nella speciale classifica delle vincite più cospicue del 2021 al quinto posto, cosi come rivelato dall’agenzia, Agimeg. Al primo posto troviamo a vincita di 623mila euro di qualche mese fa ad Erice, in provincia di Trapani. Altra vincita abbastanza importante si è verificata a Cadrizzate con Osmate, in provincia di Varese, dove sono stati vinti 50mila euro, con un nove sull’estrazione frequente con in gioco dieci numeri, stiamo parlando chiaramente del 10eLotto.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto ha distribuito vincite per un totale di 3,1 miliardi di euro. Le vincite, insomma continuano a tenere alto il morale degli italiani, che tra Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, riescono come sempre ad affermarsi come giocatori caparbi e fortunati.

Il prossimo concorso fortunato potrebbe esserci già tra qualche giorno, magari alla prossima giornata di premi, o forse l’altra ancora, chissà. La fortuna, in ogni caso premia gli audaci, o al massimo, quasi sempre.