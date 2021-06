E’ ancora festa per una giocata vincente. Il bar quello del solito appuntamento, un caffè e la giocata settimanale.

Il bar è il solito, quello del caffè preso al volo prima di andare al lavoro, oppure al ritorno, con gli amici, per attendere che sia l’ora giusta per tornare a casa. Il solito, quello di via Ungaretti, a Campobasso, è li, che ancora una volta, la dea bendata ha scelto di baciare un nuovo fortunato vincitore. Il Superenalotto il pretesto, un cinque del valore di quasi 58mila euro è stato infatti indovinato, è proprio il caso di dirlo proprio li, nella città molisana.

La vincita non è certo di quelle che ti cambiano la vita, ma di sicuro rappresenta una bella dose di serenità in un momento non certo particolarmente roseo per l’intero paese dopo mesi passati in totale isolamento e seguendo tutte le restrizioni del caso in seguito al diffondersi del terribile virus che ha tenuto sotto scacco l’intero paese. Oggi le cose migliorano, e poco meno di 60mila euro possono rappresentare una bella mano piovuta direttamente dal cielo.

Superenalotto, tra un caffè ed un 5 inaspettato: l’ultimo 6 targato Montappone

Il ricordo del 6 dello scorso maggio a Montappone, nelle Marche è ancora vivo nei ricordi di tutti gli italiani. Il 6 atteso da mesi e mesi, 156 milioni di euro, una cifra che tutti avevano sognato almeno una volta nelle ultime settimane. Invece arriva li, in un anonimo, prima d’ora, paese marchigiano. Giocata minima, quasi 160 milioni ed un vincitore che resta anonimo per ovvie ragioni, tra richieste di aiuto e sostegno che arrivano addirittura dal sindaco del comune.

Il caso della vincita di Campobasso non è di certo equiparabile a quello di Montappone, questo è certo, ma rappresenta in ogni caso una bella vincita, una grande gioia per il protagonista della giocata e per il bar che l’ha effettuata, travolto dall’entusiasmo di tutti i suoi abituali frequentatori ed ovviamente della proprietà.

La combinazione vincente, dell’ultimo concorso, quello che ha regalato l’inatteso 5 di Campobasso è stata 20, 33, 39, 42, 43, 78 Jolly 40, SuperStar 49.