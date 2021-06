La quaterna da sogno ha illuminato a festa il paese che sa di avere un fortunato vincitore in più da ieri sera.

Carinola, provincia di Caserta, in questo luogo, nella giornata di ieri, la dea bendata ha deciso di donare carezze a chi ha puntato su qualcosa di veramente eccezionale. Quattro numeri, uno dietro l’altro, la speranza di realizzare una vincita davvero eccezionale con dei numeri venuti chissà da dove. A Carinola, ieri, è stata gran festa, tutti hanno saputo poi della vincita, tutti hanno realizzato dopo qualche ora ciò che era successo ad uno di loro.

66mila euro, poco meno di 67 mila euro ad esser precisi. La cifra più alta realizzata nel corso dell’ultimo concorso del Lotto. I numeri giocati sulla ruota di Venezia, sono venuti fuori uno dopo l’altro con irresistibile emozione da parte di chi dall’altro lato stava attendendo proprio un momento simile. 6-13-30-66, questi i numeri che hanno permesso al fortunato giocatore di portarsi a casa una cifra assolutamente rispettabile.

Lotto: la quaterna che illumina la via da Venezia a Caserta

La strada da Venezia a Caserta illuminata dalla scia vincente del Lotto. Una quaterna da favola da quasi 70mila euro. Una giocata strepitosa su una ruota cosi a caso, una ruota sulla quale non si va spediti, diretti, con un intento preciso. La vincita più alta di giornata proprio li nel casertano, con un accenno di Veneto, li nella ruota che ha estratto uno dopo l’altro i numeri vincenti, i numeri che hanno fatto la felicità del fortunato vincitore.

Ma Venezia no ha premiato solo la provincia di Caserta. A Susegana in provincia di Treviso, e a Terricciola in provincia di Pisa, 25 mila euro a vincita per i numeri 6-13-30, sempre su quella ruota li. Il 10eLotto, invece ha premiato Piraino in provincia di Messina con un 6 oro che vale 22mila euro.

Niente male davvero per una giornata che si presentava inizialmente quasi anonima ed avara di buona sorte per gli italiani, ed invece le cose sono andate diversamente. Gli italiani anche stavolta hanno sorriso e chissà quante altre volte continueranno a farlo.