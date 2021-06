Gli Europei e l’Italia infiammano il tifo di un intero paese che sogna con la Nazionale ma nel frattempo guarda al Superenalotto.

Ieri l’Italia di Roberto Mancini nella seconda giornata dei gironi eliminatori degli Europei di calcio ha affrontato e battuto la Svizzera con un secco 3-0. Doppietta di Locatelli e gol di Immobile. L’Italia è già agi ottavi di finale, e la prossima gara, contro il Galles servirà soltanto a stabilire eventualmente chi sarà la prima del girone. L’Italia vince e convince, insomma. Stasera c’è un’altra partita molto importante per gli italiani, il Superenalotto.

Provare a sbancare ancora una volta il jackpot attualmente di 42 milioni di euro, gli italiani proveranno a concentrarsi proprio sulla Nazionale di Roberto Mancini e su i numerosi spunti, per la verità molto interessanti che questa squadra ha fornito agli osservatori più attenti nel corso degli ultimi mesi e non solo. Come primo numero utile per tentare la fortuna ed imbeccare la celebre sestina possiamo trovare il numero tre, che rappresenta il numero degli avversari che l’Italia dovrà affrontare fino alla finale, dando per scontato, ovviamente, l’accesso agli ottavi, ed escludendo quindi dal conteggio la prossima sfida contro il Galles.

Superanalotto e se i numeri arrivassero dagli Europei? Imbattibilità, record e numeri di maglia

Dicevamo insomma 3. Possiamo poi aggiungerci il 33, cioè i mesi sono passati dall’ultima sconfitta degli azzurri, contro il Portogallo in Nations League. Da quel momento in poi sono ben 29 le gare senza sconfitta per la squadra di Roberto Mancini. Altro numero interessante potrebbe essere l’8 come i gol realizzati da Immobile e Belotti nell’era Mancini. Tutti spunti molto interessanti, insomma, ma manca ancora qualcosa per arrivare alla fatidica sestina.

Possiamo immaginare di estrapolarli dalla splendida serata di ieri. La doppietta di Manuel Locatelli, numero di maglia, 5, che addirittura propizia l’azione del suo primo gol lanciando il compagno di squadra Domenico Berardi, numero di maglia 11, che gli fornirà poi l’assist vincente per mettere la palla in rete. Ricapitolando, il suggerimento vincente è il seguente: 3-33-29-8-5-11. Lo spunto è servito, non resta, a questo punto che crederci e puntare sui numeri suggeriti dalla Nazionale di Roberto Mancini.

Stasera, magari, qualcuno esulterà per aver indovinato qualcuno dei numeri proposti, qualcuno di quei numeri che questa Nazionale ci ha offerto. Qualcuno magari indovinerà tutta la sestina vincente, e allora sarà gran festa, forse ancora più grande di quella che tutti ci auguriamo di vivere tra qualche settimana proprio grazie agli azzurri del calcio.