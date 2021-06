Una vincita davvero incredibile da parte di un pensionato che ha indovinato ben cinque numeri al Superenalotto.

Un colpo da maestro una giocata di quelle che non ti aspetti da un pensionato del posto. Siamo a Reggio Emilia, il luogo in cui si consuma il trionfo è la tabaccheria di Giovanni De Pietri, in Via Aduea, attività storica che tutti in città conoscono. Il giocatore, cliente abituale del signor Giovanni è un pensionato del luogo. La sua giocata sorprenderà tutti, ma proprio tutti. Un colpo da maestro come si diceva, che lascia tutti a bocca aperta in città.

26mila euro con un cinque al Superenalotto, certo non si tratta della cifra che ti stravolge la vita ma è anche vero che parliamo di una cifra che la vita può in qualche modo addolcirla, renderla leggermente più gradevole. Un regalino ai nipoti, una piccola spesa per la casa o per qualsiasi altra cosa ed un gruzzoletto per gli anni che verranno, questo è quanto. Tanti sorrisi, insomma, per una bella vincita arrivata nel momento forse più particolare degli ultimi anni, con un paese che stancamente prova a riprendersi.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto e non solo: vincono i milioni ma alla fine non li incassano

Superenalotto: la tabaccheria fortunata che spesso ha regalato vincite e sorrisi

La storica tabaccheria di Reggio Emilia ha cosi festeggiato l’ennesima vincita della sua lunghissima tradizione. Un esercizio commerciale che tutti conoscono li in zona e tutti frequentano per le loro spese varie e per tentare la fortuna di tanto in tanto. 26mila euro una vincita come detto non di quelle che fanno sobbalzare dalla sedia, ma in ogni caso una cifra rispettabile attraverso la quale è possibile togliersi anche qualche bella soddisfazione.

Un’altra giocata vincente, un altro cinque è stato centrato a Ravenna. Nel frattempo il jackpot riprende a salire. 40,9 per la prossima estrazione, una cifra da sogno, ma nemmeno minimamente paragonabile a quella assegnata qualche settimana fa quando è stato centrato l’ultimo sei al Superenalotto. 156 milioni di euro, cifra assolutamente fuori ogni logica.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, da Nonna Margherita vinti 450 mila euro: è caccia al fortunato

La caccia al prossimo jackpot è dunque aperta, non resta che sferrare il colpo decisivo e provare ancora una volta ad essere baciati dalla fortuna.