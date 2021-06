Un incredibile vincita che ha letteralmente abbattuto il super jackpot accumulato negli ultimi mesi. 111 milioni.

Una vittoria davvero incredibile che ha travolto il Regno Unito. Ben 111 milioni di sterline conquistate all’Euromilions la lotteria inglese che quest’anno ha visto già 4 vincitori al super jackpot. La notizia è stata data ufficialmente proprio da Andy Carter di Camelot, Senior Winners’ Advisor di The National Lottery, che mostrato tutto il suo stupore e la sua gioia per il fortunato vincitore di una cifra realisticamente da capogiro.

Carter ha inoltre invitato tutti gli inglesi a controllare i biglietti con le proprie giocate per essere sicuri di non aver anche loro vinto magari qualche premio minore. Gli inglesi, come anticato conquistano per la quarta volta dall’inizio dell’anno il jackpot tanto ambito da milioni di giocatori in cerca di fortuna. Pochi mesi fa, infatti un gruppo di autisti di autobus si è assicurato una vincita milionaria dopo una giocata fatta tutti insieme.

Il biglietto è quello vincente: la vicenda degli autisti di autobus milionari

Il caso degli autisti di autobus ha di certo colpito tutto il paese. Donne e uomini con un lavoro assolutamente normale, travolti dai milioni di una vincita che di certo nemmeno immaginavano di poter conquistare. Molti di loro addirittura il giorno seguente si sono presentati al lavoro, per niente intenzionati a rinunciare a quella che era la loro occupazione. Nessuno è voluto andare in pensione, amano troppo il loro lavoro si è detto dei protagonisti della strepitosa vincita.

Kenneth Devlin, Sherry Haughin, Kevin Davidson, David Taylor, Darren Robson, Philip Dunn, Les Kirkaldy, Scott Janczuk, John Nunn e la segretaria aziendale Susan Kilgour, i nomi dei vincitori che hanno letteralmente conquistato il jackpot milionario soltanto poche settimane fa. Per loro, auto nuove, qualche bolletta pagata, qualche investimento, ma poi la solita vita per tutti. Il loro lavoro il centro di tutto, ripreso prima possibile nonostante tutto.

Vincite da sogno, insomma, di quelle che cambiano il corso delle nostre vite. Vincite che di certo non potranno che consentire al fortunato di turno di vivere con maggiore serenità e senza troppe preoccupazioni natura economica, il resto dei suoi giorni. Sempre più donne ed uomini conquistano la fortuna alla lotteria o al Gratta e vinci. Milionari in pochi secondi, certo, si viene travolti in maniera inimmaginabile, ma bisogna pur sempre riprendersi, o no?