Ottime notizie per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una somma stratosferica grazie al Superenalotto. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammontano le vincite.

A partire dagli impegni di famiglia, passando per quelli di lavoro, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, sono davvero tante le cose a cui bisogna stare sempre attenti. Continuamente alle prese con una miriade di vicende da sbrigare, quindi, è facile ritrovarsi a sognare una vita diversa, magari all’insegna di una maggiore tranquillità economica. Non è un caso, quindi, che ad ogni estrazione siano in molti a giocare a giocare, ad esempio, al Superenalotto, con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata.

Tante le strategie utilizzate, a partire dai numeri ritardatari fino ad arrivare all’interpretazione dei sogni, con il solo scopo di centrare sei semplici numeri in grado di cambiare per sempre la propria esistenza. Ovviamente non esiste una formula magica, ma allo stesso tempo non passano inosservate le varie vincite da urlo realizzate nel corso degli anni. Ne è un chiaro esempio il premio vinto da un fortunato vincitore nel corso dell’ultima estrazione del Superenalotto che si è svolta maretdì 15 giugno 2021. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo a quanto ammontano le vincite in questione.

Superenalotto, centrato un 5 SS da 732 mila euro: jackpot vola a 42 milioni di euro

Il jackpot in vista della prossima estrazione ha raggiunto quota 42 milioni di euro. Durante l’ultimo concorso, infatti, nessuno è riuscito a centrare il tanto ambito 6. Allo stesso tempo c’è chi può sorridere, in quanto è riuscito a portarsi a casa una cifra non indifferente. L’unico 5 Superstar indovinato ha fruttato la bellezza di 732mila euro.

La combinazione vincente dell’ultimo concorso del Superenalotto, ricordiamo, è la seguente: 10-14-25-43-54-65. Numero jolly: 11, mentre numero superstar 79. Entrando nei dettagli sono state realizzate le seguenti vincite.

punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 6 € 29.297,17 punti 4 548 € 327,61 punti 3 21.101 € 25,56 punti 2 331.360 € 5,05

6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 1 € 732.429,25 4 stella 3 € 32.761,00 3 stella 78 € 2.556,00 2 stella 1.428 € 100,00 1 stella 9.108 € 10,00 0 stella 19.589 € 5,00

Domani, giovedì 17 giugno, torna alla caccia ai milioni del Jackpot, con la chiara consapevolezza che anche con altri premi la vita può cambiare all’improvviso. 732 mila euro non si trovano tutti i giorni, anzi.