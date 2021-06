Vincita record di giornata per una giocata che ha portato alla conquista di un bel gruzzoletto da parte del fortunato di turno.

Una vincita record se si pensa a quello che è successo nella giornata specifica, si è registrata a Varese, con il fortunato vincitore che è riuscito a centrare un nove doppio numero oro da ben 100mila euro. La giocata complessiva era da 4 euro, un bel capolavoro insomma, per una cifra che di certo non cambia del tutto la vita, ma la rende molto più agevole soprattutto in periodi come questo, in cui si esce da una crisi abbastanza complicata.

A Perugia la seconda vincita di giornata, con 50 mila euro conquistati con una giocata da 3 euro. 20mila invece gli euro vinti a Lucignano. Il Lotto, invece premia il fortunato vincitore di Alia nel palermitano con 21 mila euro, conquistata con una quaterna sulla ruota di Cagliari. Sulla ruota sarda, inoltre, altri due premi da 10mila euro, mentre a Porto Sant’Elpidio un ambo secco giocato con i numeri 2 e 5 ha portato alla stessa vincita di 10mila euro, davvero niente male insomma.

L’Italia del gioco continua a vincere dopo il jackpot del Superenalotto conquistato a Montappone

L’Italia continua a vincere, ad incassare premi su premi tra giocate al Lotto, 10 e lotto, Gratta e vinci e quant’altro. Il caso Montappone con il jackpot da 156 euro conquistato con una giocata da pochi euro, da un anonimo giocatore che nelle ultime settimane ha letteralmente seminato il panico nel piccolo centro marchigiano. Una vincita davvero impossibile da concepire, milioni e milioni di euro quasi impossibili da gestire per una persona comune, non abituata a “giocare” con certe cifre.

A Montappone si è scatenata una vera e propria caccia all’uomo con il fortunato vincitore fattosi vivo solo ed esclusivamente con il tabaccaio che ha giocato la schedina fortunata. Addirittura il sindaco del piccolo centro marchigiano è sceso in campo nella questione, aurandosi che il vincitore possa essere un abitante del comune, e che in qualche modo possa aiutare il comune stesso e tutti i suoi cittadini con una grande opera di beneficenza.

Una casa di riposo, per i cittadini di Montappone, questa la richiesta del sindaco del comune marchigiano al fortunato vincitore dei 156milioni euro. L’unico, per ora a dormire sonni tranquilli è il tabaccaio che ha effettuato la giocata, che ha ricevuto da vincitore, telefonicamente la certezza di un “pensiero” anche per lui, sottolineando insomma, che la sua azione, insomma, non sarà dimenticata.