Vediamo quali sono le informazioni sulle promozioni e le offerte in merito ai biglietti Italo Treno e Trenitalia relative al mese di giugno 2021

Il ritorno alla mobilità ha favorito il ritorno in pista delle offerte delle principali compagnie di treno, ovvero Italo Treno e Trenitalia. Entrambe si sono date molto da fare nel mese di giugno, varando degli sconti che hanno attirato l’attenzione delle persone desiderose di mettersi in viaggio verso le più rinomate mete turistiche nazionali.

Cerchiamo di scrutare nei pacchetti dei due operatori, provando a comprendere quale delle due offrono i maggiori vantaggi sia in termini di convenienza che di servizio. Di seguito le principali proposte per il mese di giugno.

Italo Treno e Trenitalia, offerte e sconti sugli biglietti per giugno 2021

Partendo da Italo se si acquisto un biglietto entro le ore 15:00 del 28 giugno 2021 si potrà beneficiare del 20% di sconto. Sono disponibili 700mila posti a patto che si utilizzi il codice promozionale “MAGIA”. L’offerta è valida per i viaggi a partire dal 6 luglio e non è cumulabile con altri pacchetti proposti. Sarà comunque possibile la modifica, ma non il rimborso del titolo di viaggio.

L’altra offerta di Italo è dedicata ai clienti Italo Più che si metteranno in viaggio entro il 31 luglio 2021 a quali verranno attribuiti 2 punti. Questi però non saranno validi per raggiungere lo “Status Privilege”.

Per quanto riguarda Trenitalia, la promozione più interessante è quella per coloro che hanno la tessera Fiab. Vale ogni giorno ma solo in seconda classe sui treni regionali per i gruppi che viaggiano con la bici al seguito.

In pratica è uno sconto comitiva del 10% per gruppi da 3 a 9 viaggiatori, a patto che uno di essi disponga della card sopracitata. I gruppi di 10 persone avranno invece diritto ad una detrazione del 15% sul prezzo del biglietto. La richiesta però va effettuata almeno 7 giorni prima della data di partenza del treno.