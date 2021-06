Scopriamo quali sono le offerte varate da Italo Treno e Trenitalia in vista dell’estate 2021. Diverse le promozione particolari in grado di suscitare l’attenzione dei viaggiatori

L’estate è ormai alle porte e grazie al ritorno alla mobilità, le principali compagnie di treni italiane hanno rese note le offerte e le promozioni per la stagione estiva. Quindi, andiamo a scrutare quali sono le proposte di Italo Treno e Trenitalia, che dopo mesi difficili hanno voglia di rimettersi in corsa a suon di pacchetti creati ad hoc.

Facciamo però un piccolo distinguo tra ciò che è attivo in questo momento e cosa invece prenderà forma nelle prossime settimane, quando finalmente l’estate inizierà ufficialmente così come previsto da calendario.

Italo Treno e Trenitalia: le offerte più intriganti ed allettanti per l’estate 2021

Italo Treno permette fino al 14 giugno 2021 di ricevere sconti del 20% grazie al codice promozionale “SOGNI” per viaggiare dal 22 giugno al 5 settembre 2021 in prima classe e in ambiente smart.

Trenitalia dal canto suo ha firmato un accordo con Bird, che consentirà di usufruire dei comodi e pratici monopattini elettrici. Con il codice BIRDTRENITALIA si potrà disporre di un bonus di benvenuto che comprenderà 2 corse gratuite di 15 minuti ognuna.

Per il futuro invece la compagnia più giovane ha in serbo il risparmio di oltre il 55% con il carnet smart worker, ovvero quello studiato per chi viaggia tra due città per motivi di lavoro. Ad esempio la tratta Milano-Torino (andata e ritorno) costerà per 30 giorni 99 euro per 10 viaggi. Quello Roma-Napoli 199 euro sempre con le medesime modalità, così come la tratta Bologna-Milano.

I carnet Trenitalia prevedono 15 viaggi su Frecce/Intercity con sconto del 30% sul prezzo base del biglietto. Quello da 10 viaggi sui medesimi treni prevede uno sconto del 20% e quello da 5 uno del 10% rispetto a quello base.