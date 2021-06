Tra le artiste più amate e conosciute del mondo dello spettacolo, ecco quanto guadagna Romina Power. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Volto particolarmente apprezzato del mondo dello spettacolo, Romina Power è una nota attrice e cantante. Artefice di numerosi brani di successo, è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. In passato è stata sentimentalmente legata al cantante Albano Carrisi, con cui ha dato vita ad un lungo sodalizio anche professionale. Non stupisce, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Romina Power: chi è, altezza, carriera

Nome: Romina Francesca Power

Altezza: 178 cm

Peso: circa 70 kg

Data di nascita: 2 ottobre 1951

Luogo di nascita: Los Angeles

Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951, Romina Power è alta 178 cm, pesa circa 70 kg ed è del segno zodiacale della Bilancia. Figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, per i primissimi anni della sua vita ha vissuto negli Stati Uniti. In seguito alla morte del padre, nel 1958, si è trasferita con la sua famiglia in Italia, dove ha concluso l’ultimo anno di studi elementari. Ha quindi studiato in Inghilterra, per poi debuttare al cinema a soli 13 anni.

In quattro anni ha partecipato a ben 14 film, per poi conoscere sul set del film Nel sole proprio Albano Carrisi, che in seguito diventerà suo marito. Nel 1966, dopo aver ottenuto un contratto discografico con la ARC, Romina Power debutta con il 45 giri Quando gli angeli cambiano le piume, per poi passare alla EMI/Parlophone. Il 1969 vince il Festivalbar nella sezione Disco Verde con Acqua di mare, per poi incidere l’anno seguente il suo primo album, intitolato 12 canzoni e una poesia.

Nel 1970 partecipa con Armonia ad Un disco per l’estate, per poi tornare nel 1972 con Nostalgia. Il 1974 si qualifica alla finale di Un disco per l’estate con E le comete si distesero nel blu. Sempre lo stesso anno pubblica il secondo album Ascolta, ti racconto di un amore. Nel 1982 partecipa, assieme ad Al Bano, al Festival di Sanremo, con il brano Felicità, piazzandosi al secondo posto.

Il 1984 vincono il Festival di Sanremo con “Ci sarà”, per poi concludere la collaborazione nel 1995, dopo ben vent’anni di carriera artistica assieme. In seguito alla separazione dal marito, inizia a diradare le sue apparizioni sul piccolo schermo. Tra il 1998 e il 2000 ha condotto Per tutta la vita…?, per poi affiancare, il 5 gennaio 2002, Mara Venier alla conduzione dello spettacolo televisivo Un ponte fra le stelle – La befana dei bambini vittime delle guerre e del terrorismo, trasmesso su Rai 1 dal Teatro Rendano di Cosenza.

Nel 2007 ha recitato in un cameo nel film Go Go Tales, presentato fuori concorso al festival di Cannes. L’anno seguente ha annunciato il suo trasferimento negli Stati Uniti, per tornare nuovamente in Italia nel 2020. Nell’ottobre 2013 ha cantato con Al Bano per la prima volta dopo 16 anni, in occasione dei tre concerti organizzati in Russia a Mosca, per poi organizzare il tour “Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014“. Il 10 febbraio 2015 torna a calcare il teatro Ariston assieme al’ex marito, ricevendo il premio Targa Ambasciatore del Festival di Sanremo nel mondo.

Il 29 maggio 2015 fanno il loro primo concerto in Italia all’Arena di Verona, per poi condurre dal 22 gennaio al 4 marzo 2016 la terza edizione di Così lontani così vicini. Il 4 febbraio 2020, sempre assieme ad Albano Carrisi, sono stati ospiti dd’onore al Festival di Sanremo, dove hanno presentato il loro nuovo singolo Raccogli l’attimo scritto da Cristiano Malgioglio, che anticipa l’omonimo album uscito il 7 febbraio. Sempre nel 2020, inoltre, hanno partecipato in qualità di ospiti fissi al serale del programma Amici di Maria De Filippi.

Romina Power: vita privata, ex, marito, figli

Per quanto concerne la vita privata di Romina Power, la nota artista è convolata a nozze nel 1970 con Albano Carrisi. Dalla loro storia d’amore sono nati quattro figli, ovvero Ylenia nel 1970, Yari Marco nel 1973, Cristèl nel 1985 e Romina Jr. Jolanda nel 1987. Nel 1994 la primogenita Ylenia è scomparsa in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Nel febbraio del 1999 la coppia si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio.

A proposito della sua sfera sentimentale, ospite qualche tempo fa di Mara Venier a Domenica In, la stessa Romina Power ha rivelato: “No, non mi manca un rapporto perché io ho capito che dovevo lavorare su me stessa per non avere necessità di nessuno. Io penso di continuare la mia vita da sola“. Per poi aggiungere: “Non ho mai pensato di cercarmi un altro compagno di vita. Penso che non potrei più vivere con un altro uomo per il resto della vita. Io ho i miei figli, ho i miei nipoti e non voglio disturbare questo equilibrio che si è creato. Non ho più il tempo e neanche la pazienza da dedicare a un altro compagno“.

Romina Power: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di artisti particolarmente noti del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Romina Power. Data la sua carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

In particolare, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che per partecipare assieme ad Al Bano, in qualità di super ospite, a Sanremo 2020, la coppia abbia percepito un gettone di presenza superiore a 50 mila euro. Sempre in base ad alcune informazioni disponibili in rete, si stima che il patrimonio di Romina Power sia pari a circa 2 milioni di euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

Romina Power: Instagram

Tra le cantanti più apprezzate e conosciute, Romina Power è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.