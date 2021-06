PosteMobile ha lanciato sul mercato la nuova offerta ricaricabile Creami Extra WOW 100 che utilizza la rete Vodafone per le nuove sim.

I rumors avevano ipotizzato un lancio spettacolare di PosteMobile al termine della campagna “Voglio PosteMobile”. L’ipotesi è, da ieri, realtà e ha un nome ben preciso, Creami Extra WOW 100. L’offerta ricaricabile rappresenta l’inizio di una nuova era per il servizio di telefonia fornito da PostePay dato che coincide con l’avvio dell’utilizzo della rete Vodafone per tutte le sim attivate dal 24 giugno 2021 che rientrano nel progetto PosteMobile Full MVNO. Ciò significa che i clienti sfrutteranno le reti 2G, 4G e 4G+ arrivando ad una velocità di 300 Mbps in download e di 50 Mbps in upload.

Creami Extra WOW 100, i dettagli dell’offerta ricaricabile PosteMobile

Creami Extra WOW 100 include nell’offerta minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, messaggi illimitati e 100 giga al mese di traffico dati fino al 4G (il 3G non è previsto dato che è stato dismesso ufficialmente da Vodafone). Il tutto affidandosi proprio alla rete Vodafone e al costo di 7,99 euro al mese.

Il costo è ufficialmente un avviso alle compagnie concorrenti. PosteMobile è un valido avversario e la proposta è assolutamente allettante. Consideriamo, poi, che ogni mese oltre ai 10 giga inclusi in Creami Extra WOW 100 verrà erogato un supplemento di 90 giga per arrivare al numero 100 contenuto nel nome dell’offerta ricaricabile.

Erogazione dei 100 giga, occasione imperdibile

Il bonus mensile verrà erogata per la prima volta entro 24 ore dall’attivazione della nuova sim mentre dal secondo mese in poi i 90 giga extra verranno erogati contestualmente al rinnovo del piano tariffario. Per poterne usufruire occorrerà utilizzare il codice promozionale denominato “Promo Creami Extra WOW 100GB”.

Per non perdere questa offerta di PosteMobile si potrà procedere con l’attivazione online oppure recandosi presso un Ufficio Postale entro il 10 luglio 2021. Solamente i nuovi clienti potranno richiederla con un costo di 10 euro per l’acquisto della nuova sim. E’ consentito richiedere la portabilità del numero oppure attivarne uno nuovo. Segnaliamo, però, che l’acquisto della sim in Poste avrà un costo di 15 euro e che sarà richiesto di anticipare il pagamento del primo mese per un totale di 25 euro con due euro che rimarranno come credito residuo.