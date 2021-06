Harry e Meghan hanno lasciato la casa reale lo scorso anno dichiarando di voler vivere senza il denaro della Corona. In Patria però girano voci controverse in tal senso

Una decisione che ha stupito tutti Oltremanica, sconvolgendo il futuro della famiglia reale. Harry e Meghan hanno deciso di vivere la loro vita al di fuori della Corona, ma a quanto pare la fase iniziale non è stata propriamente così da un punto di vista economico.

Stando ai dati dell’ultimo bilancio dei nobili d’Inghilterra sembra che il principe Carlo abbia elargito 5 milioni di euro per sostenere i suoi figli William ed Harry e le rispettive famiglie. Sulla questione sono tornati anche i tabloid britannici tra cui il Daily Mail che ha ricostruito tutta la vicenda. Harry fin da subito ha dichiarato che gli sono stati tagliati i fondi già dal primo trimestre del 2020.

Harry e Meghan: lo zampino di Carlo nel loro processo di transizione

Nell’intervista ha confessato che lui e Meghan si sono avvalsi esclusivamente dell’eredità di Lady Diana. A quanto pare però non è stato propriamente così. Secondo il noto portale nonostante la coppia si fosse dimessa a marzo dai loro incarichi, hanno continuato a ricevere denaro proveniente dal reddito del Ducato di Cornovaglia di Carlo.

La conferma è arrivata anche da un portavoce di Clarence House, ufficio privato del Principe di Galles. Di fatto Carlo ha voluto sostenere Harry prima che trovasse una sua nuova dimensione al di fuori del Ducato di Sussex, tant’è che nell’estate 2020 il finanziamento si è definitivamente concluso.

Insomma, Harry non sarebbe stato completamente sincero nel corso dell’intervista rilasciata sulla tematica. Prima del trasferimento negli Usa e degli accordi con Netflix e Spotify la loro indipendenza dalla corona non era così limpida. Probabilmente un po’ per orgoglio un po’ per non dare adito a polemiche inutili hanno preferito occultare la verità, che mai come in questi casi viene sempre alla luce.