Il Lotto bacia Firenze, è li che si concentra il maggior numero di vincite per il concorso di giovedi 24 giugno. 135mila euro di vincita complessiva tra varie giocate sommate tra loro. Ma non è solo il capoluogo toscano a gioire. Altre vincite si sono infatti verificate inoltre a San Giovanni Mirignano in provincia di Rimini e ad Albenga in provincia di Savona. Nel primo caso il fortunato vincitore ha conquistato la cifra di 25 mila euro, nel secondo di 23mila.

Complessivamente nella giornata di ieri si sono verificate la bellezza di 226mila giocate vincenti che hanno portato vincite complessive per 11 milioni di euro. Una cifra assolutamente eccezionale. Tra i numeri ritardatari estratti nella giornata di ieri 24 giugno, troviamo il 24 sulla ruota di Firenze dopo 121 assenze e il 22 sulla ruota Nazionale dopo 59 assenze. Giornata più che fortunata insomma, anche per quel che riguarda i numeri ritardatari.

Lotto, le vincite dell’ultimo concorso incoronano Firenze: gli italiani giocano anche per dimenticare

Per quel che riguarda invece il 10eLotto in vetta troviamo Cerenzia in provincia di Crotone, con una vincita da 50mila euro con un nove oro in modalità frequente. A Grisolia, poi, in provincia di Cosenza un’altra vincita da 20mila euro, mentre in provincia di Torino a Cantalupa sono arrivati ben 15mila euro. Il gioco ha regalato nel concorso di ieriben 20 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno le vittorie portano ad un totale di 2.223 milioni di euro.

Gli italiani giocano e rigiocano, per vizio per abitudine ed anche forse per dimenticare, per mandarsi alle spalle quello che non va sperando arrivi qualcosa di nuovo. Gli italiani sono cosi, troppo poco determinati a non farsi governare in alcune situazioni. Il gioco invece è proprio cosi, prende e governa.

Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci e tutto quanto il resto aiutano a sfidare la fortuna a sperare in qualcosa di diverso, ad immaginare che possa esserci anche dell’altro, gli italiani sono coso, sognano e sperano sempre che qualcosa di buono arrivi.