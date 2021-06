Una storia che ha dell’incredibile. Una ragazza che ha mollato la sua precedente occupazione per diventare un cane.

Una optometrista statunitense si 21 anni e la noia per un lavoro che forse non le dava le giuste soddisfazioni, economiche e professionali, forse. Oppure la necessità di fare altro di distinguerei in altro modo, di fare della propria vita qualcosa che mai avrebbe immaginato e ricevere in compenso anche tanti soldi, forse anche troppi, altro che optometrista. La decisione è presa, basta lavoro noioso, Jenna da oggi in poi diventerà un cane.

Si avete capito bene, un cane. Una piattaforma social “OnlyFans”, un account creato cosi per gioco, e l’idea di comportarsi come un cucciolo di cane, atteggiamenti letti in un modo o nell’altro in base al gusto dell’utente che visiona i suoi video. In ogni nuovo filmato un nuovo atteggiamento, un nuovo modo di fare, Jenna si trasforma in un cane per i suoi fans ed il gioco riesce, ed anche bene, le visualizzazioni non si contano, i profitti, nemmeno.

Ha lasciato il suo lavoro per diventare un cane a tempo pieno: 100mila al mese per i suoi video

Un lavoro che mai avrebbe immaginato di fare, che le porta guadagni che possono sfiorare i i 100mila dollari mensili. Video, brevi e meno brevi in cui la ragazza si esibisce in atteggiamenti non propriamente umani. Gioca con una balla, fa le coccole, in pratica tutto ciò che fa un cucciolo di cane. Gli utenti impazziscono per le sue performance e la seguono praticamente in ogni sua nuova simulazione. Jenna che fa il cucciolo di cane rappresenta per loro il massimo.

Beve da una ciotola la sua acqua, cammina al guinzaglio, gioca con una palla, questo fa oggi Jenna per vivere, ed i suoi guadagni sono cresciuti in modo esponenziale. Come si diceva anche 100mila dollari in un mese per dei video che sono diventati una delle cose più incredibili e seguite sui social network. Lei Jenna, è felice del suo nuovo e redditizio lavoro.

La vita a volte può riservarci delle sorprese davvero inaspettate. Jenna, non pensava di diventare un cane, nemmeno lo immaginava minimamente, ed invece, oggi questa è a sua vita, ed anche la sua professione. Da optometrista a cucciolo di cane, il passo può essere davvero breve.