La vincita presso la tabaccheria nota per la sua incredibile fortuna. Ancora un premio ancora un giocatore molto fortunato.

La vincita davvero incredibile nella solita ricevitoria, la tabaccheria cagliaritana che negli anni scorsi ha sfornato più di un milione di vincite complessive. Una storia a lieto fine se cosi possiamo dire, culminata con la conquista di 100mila euro da parte della fortunata vincitrice, che ha sfidato la fortuna acquistando ben due biglietti. La donna, all’interno della stessa tabaccheria ha iniziato a grattare i due tagliandi appena acquistati.

Ad un certo punto, alla fine delle operazioni riguardanti uno dei due tagliandi la donna ha avuto un sussulto, tutti se ne sono accorti. Finalmente ha vinto. Incredula consegna il biglietto al fratello del titolare dell’attività che le ha aveva precedentemente venduto i biglietti e che subito controlla il tagliando appena grattato. Il terminale conferma, la vincita c’è e si spiega quali operazioni compiere da quel momento in poi, come ad esempio andare in banca a depositare il proprio biglietto vincente.

Gratta e vinci: l’ultimo grande premio ritirato li, è rimasto però senza connotati

Il titolare della tabaccheria Stefano Demontis ha raccontato tutte le fasi dell’ennesima vincita presso la sua attività commerciale. I biglietti consegnati da suo fratello alla signora, l’incredulità della donna ed il controllo con le indicazioni da seguire per incassare la vincita. Non è la prima soddisfazione, la prima vincita per la tabaccheria di Demontis, cosi come anticipato. In passato c’è stata anche una vincita al Turista per sempre, con bottino da quasi 2 milioni di euro, ma in quel caso nessuno si è fatto mai vivo.

Altre vincite sempre da 100mila euro ciascuna, si sono poi verificate negli anni, una grossa soddisfazione insomma per una tabaccheria conosciuta da tutti e che nel tempo ha acquisito l’immagine del luogo dorato dove i sogno possono diventare realtà. E’ quello che pensano gli abitanti di Cagliari che hanno ormai ribattezzato quel luogo come locale baciato dalla fortuna, e ne hanno tutte le ragioni.

Il Gratta e vinci continua a regolari grandi emozioni e soprattutto grandi somme di denaro. A Cagliari l’ennesima dimostrazione che vincere è possibile e che a volte può costare davvero poco. A Cagliari conoscono bene quel luogo, dove la vittoria e possibile e dove sperare non costa poi tanto.