Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Emilio Solfrizzi.

Emilio Solfrizzi è senz’ombra di dubbio uno degli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Protagonista di numerosi film di successo, sia sul grande che sul piccolo schermo, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Emilio Solfrizzi: chi è, altezza, carriera

Nome: Emilio Solfrizzi

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 5 aprile 1962

Luogo di nascita: Bari

Nato a Bari il 5 aprile 1962, Emilio Solfrizzi è alto 180 cm ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Ha frequentato il liceo classico, per poi conseguire la laurea al DAMS di Bologna. Nel 1985 ha formato con il compagno di studi Antonio Stornaiolo la coppia comica Toti e Tata, per poi fondare, nel 1988 a Bari, il teatro – cabaret La Dolce Vita. Sempre nello stesso anno iniziano a collaborare con l’autore Gennaro Nunziante, realizzando vari spettacoli teatrali e televisivi che riescono a ottenere un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che della critica.

Veste i panni di Lino Linguetta a Striscia la Notizia, con il duo che, nell’estate del 1997, prende parte al programma Va ora in onda condotto da Carlo Conti. Nel 1998 Toti e Tata pongono fine al loro sodalizio, con Emilio Solfrizzi che, nel 2000, riesce a riscuotere un grande successo grazie alla fiction Sei forte maestro. Il 1995 segna il suo debutto sul grande schermo con Selvaggi di Carlo Vanzina. In seguito lo vediamo recitare in Matrimoni del 1998, Liberate i pesci! del 1999, El Alamein – La linea del fuoco del 2002, Agata e la tempesta del 2004 e La terra del 2006.

Nel 2007 recita assieme a Giorgia Surina nella terza edizione di Love Bugs, su Italia 1. Ma non solo, dal 2008 al 2012 è protagonista di Tutti pazzi per amore su Rai Uno. Nel 2009 è protagonista del film Piede di Dio e nella fiction di Rai Uno Mi ricordo Anna Frank. Recita nei film Maschi contro femmine e Femmine contro maschi, per poi tornare nel 2012 a teatro con lo spettacolo Due di noi. Il 2013 torna sul grande schermo con la commedia Mi rifaccio vivo, mentre l’anno seguente è tra i protagonisti del film Un matrimonio da favola.

Il 2015 esce al cinema con Sei mai stata sulla luna?, mentre nel 2016 recite nel film L’amore rubato tratto dal libro di Dacia Maraini. Per quanto riguarda il piccolo schermo, nel 2017 lo abbiamo visto su Canale 5 nei panni di Luigi Cordaro nella fiction Amore pensaci tu. Dal 24 giugno 2021, invece, ritorna al cinema con il film School of mafia, assieme a Nino Frassica, Fabrizio Ferracane e Paolo Calabresi.

Emilio Solfrizzi: vita privata, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Emilio Solfrizzi si sa davvero ben poco. È sposato con Renata Del Turco e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, ovvero Francesco e Luca. Per quanto riguarda la sua infanzia, inoltre, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, qualche tempo fa ha raccontato: “Ho un ricordo meraviglioso della mia scuola, che era vicino al mare: un periodo bellissimo. Ma io ho avuto un’infanzia e un’adolescenza felice, con una famiglia allegra“.

Sempre nel corso della stessa intervista ha raccontato di aver “sconfitto il bullismo con l’ironia“. Come? “Me la sono vista da solo, è stato un grande successo della mia vita. Io ho iniziato a sfotterlo, lo imitavo e facevo ridere i suoi amici: con lo scherno ha iniziato a ridere anche lui ed ha capito che non era meglio mettersi sotto le grinfie di chi poteva vedere le sue debolezze“.

Emilio Solfrizzi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti famosi del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Emilio Solfrizzi. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni interesserà sapere che stando a quanto si evince da un articolo pubblicato sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di qualche tempo fa, Giancarlo De Simone aveva spiegato come:

“In generale nel fissare i cachet degli attori vige la regola di mercato: quanto più mi fai incassare in termini di ascolti e pubblicità tanto più ti pago … discorso diverso invece per una lunga serialità, in cui un attore medio è pagato 50 o 60.000 € a puntata“. È possibile, quindi, ipotizzare che anche Solfrizzi percepisca dei compensi simile. Come già detto, però, si tratta solamente di rumors e non sono giunte mai conferme da parte del diretto interessato e non sono nemmeno disponibili ulteriori informazioni in tal senso.

Emilio Solfrizzi: Instagram

Emilio Solfrizzi è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video della sua attività professionale con i suoi follower.